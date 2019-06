¿Por qué no debemos gritarle a nuestro (a) bebé?

La maternidad nos lleva por caminos que nos sorprenden, siempre soñamos con ser una madre dulce, que todo lo maneja y lo puede; pero en ocasiones las cosas no salen como pensamos y solemos desesperarnos si nuestro bebé está llorando porque lo (a) regañamos por algo que no debió hacer y entonces, es allí donde el gritar es nuestro peor enemigo y hoy les diré por qué no debemos hacerlo.

Primero que todo, debemos saber que gritarles a los niños puede ser tan negativo como golpearlos físicamente, esto, de acuerdo con el instructor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, Joseph Shrand, quien detalle que al gritarles en su cerebro se activa el sistema límbico, lo que desencadena una respuesta de lucha o huida.

Asimismo, una investigación demuestra que sin importar el contexto, gritar a los niños los vuelve más agresivos, los asusta y les quita la seguridad en sí mismos.

Como madre les digo que no hay nada más doloroso que ver a mi bebé llorando, por eso es que más que gritarle, me gusta preguntarle qué le pasa, verla fijamente a los ojos y tratar de que me escuche, para así calmarla y que no siga llorando.

Muchas veces la maternidad nos demuestra lo difícil que es vernos frente a este cuadro, regañamos a nuestro (a) bebé por algo que tomó o algo que hizo que no está bien, pero lo mejor es hacerlo sin gritar; aunque mi bebé está pequeña (19 meses) tiene su carácter y llora si algo le molesta, en ese momento sé que debo ponerme en su lugar y entenderla.

Quise desarrollar este tema porque vi algo que me pareció muy interesante y quiero compartirlo con todas las madres, creo que todos los padres en general, deberíamos tener muy claro el daño que le ocasionamos a nuestros hijos si les gritamos.

Esto es lo que pasa en su cerebro cuando le gritamos:

Se activa el miedo; huye o se paraliza

Libera dopamina y adrenalina, preparándose para huir

El proceso de aprendizaje se bloquea

Envía señales de peligro, inseguridad y amenaza

Registra recuerdos negativos que generarán angustia, estrés y ansiedad

Cuando veo que la bebé está irritable o molesta porque le di una orden o le quité algo que no debió tomar, trato de entretenerla con otras cosas, "ven, vamos a escuchar música", "ven mi amor, vamos a bailar", eso la hace cambiar de actitud, o la cargo, la abrazo y la miro fijamente y le digo "mami, tienes que hacerme caso, todo lo que te digo es por tu bien, yo te amo y no quiero que estés llorando, eso me pone triste y lo que quiero es verte feliz, abrázame", y ella me abraza, es increíble, pero la maternidad es algo hermoso, cada vez que van creciendo descubrimos cosas nuevas, por ejemplo, ayer se me durmió al lado pero antes me dio un beso y me abrazó, eso me hizo darle gracias a Dios por tenerla, ahora mi esposo y yo no estamos solos, tenemos al milagro más hermoso que Dios nos ha regalado y la verdad ser madre me cambió la vida por completo.

Si quieres compartir tu experiencia con respecto al tema y lo que haces para calmar a tu hijo (a) y evitar gritarle, me puedes escribir a [email protected]. ¡Que Dios me las bendiga!