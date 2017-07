¿Estás embarazada y quieres alisarte el cabello?, esto es para ti

Si eres de las mujeres que tienen el cabello ondulado o rizado, y antes del embarazo eras fiel a tratamientos para alisártelo, bien sea relajante, queratina o cirugía capilar; entonces presta atención a esta nota, ya que hoy les traigo una sorpresa.

Para nadie es un secreto que al salir embarazada, se convierte en una regla el no aplicarnos productos con alta concentración de químicos en el cabello, ya que podrían ocasionar efectos negativos en el feto, por eso es que preferimos no hacernos nada (sólo blower y plancha), durante los nueve meses de gestación y un poco más, por la lactancia materna. Sin embargo; ahora eso cambió, pues sí, llegó a Panamá un producto que puede ser aplicado tanto a mujeres embarazadas como a niñas.

Se trata de Discovery Express, un producto de Ybera Professional; es el primer alisado temporal a base de las células madre de una rara especie de manzana de origen Suizo, conocida por su alto poder regenerativo. Al ser aplicado en la hebra del cabello, Discovery Express actúa creando una capa de hidrógeno en el cabello, alineando la cutícula desde la primera aplicación sin dañar el cabello, dando así un aspecto uniforme, otorgando un alisado perfecto hasta por cuatro meses.

#DiscoveryExpress puede ser aplicado en Mujeres Embarazadas y Niñas. Posee células extraídas del mismo centro de la manzana con la capacidad de convertirse en cualquier célula especializada tal como la de cualquier otro vegetal. A través de sus células madre se extraen activos específicos de regeneración, tales como la longevidad y el sellado capilar.

Lo mejor, es que no pica ni arde, es como si nos tuvieran aplicando un shampoo o algo así, no tiene el olor fuerte que por ejemplo poseen la cirugía capilar y la queratina, que afectan también la vista por lo fuerte de sus componentes químicos.

La empresa Ybera Panamá, es la distribuidora de los productos de Ybera París, marca brasilera con más de 12 años en el mercado de productos de belleza y con presencia en más de 40 países. Desde el mes de octubre del año 2016, está presente en el país esta tecnología capilar, la cual ha beneficiado tanto a mujeres embarazadas como a niñas.

Pero, ¿qué contiene Discovery Express que es tan bueno?. Algunos de sus componentes son: célula de tronco de manzana, creatina, keratina hidrolizada, mantequilla de carite, aceite de argán, vitamina E, vitamina C, vitamina B5, vitamina B6, entre otros.

¿Dónde puedes adquirir el producto?, en el Edificio Colores de Bella Vista, piso 18, oficina 18G, Calle 43 de Bella Vista, ciudad de Panamá o a través del correo electrónico contacto@ybera.com.pa y el número telefónico 392-0120. También puedes seguir las redes sociales y visitar su sitio web para conocer la gama de productos que ofrecen.

Y si lo que quieres es ir directamente a aplicarte el producto no te preocupes, puedes hacerlo en los salones de belleza Fuzion, ubicados en San Francisco, Costa del Este y Soho Mall; así como en Emporio Salón de Calle 50, Le Charme Emporium en Costa del Este y Ragesh Fashion Salon en Las Cumbresitas.

Testimonios:

En estos casos siempre es importante estar completamente seguras que el producto (Discovery Express), lo podremos aplicar sin ningún problema o efecto negativo si estamos en periodo de gestación, así que por eso les dejo la experiencia de Eluz y Maura, quienes durante el embarazo se aplicaron el tratamiento.

Eluz Siso, tiene 35 años y me cuenta que se aplicó el producto a principios de su embarazo. "Mi experiencia fue fabulosa, sobre todo porque la aplicación es suave, no sientes ardor en los ojos, el olor es como frutal, es suave, hace cuatro meses que me lo aplicaron, me lavo el cabello, cuando se seca me queda liso, brillante, ha sido el mejor tratamiento que me he aplicado...fue comenzando el embarazo y luego como a los siete meses y medio, mi cabello es ondulado, el acabado es natural".

Antes:

Después:

Maura Santaniello, tiene 34 años y a los cuatro meses de embarazo se aplicó el tratamiento; anteriormente había probado otros químicos, así que sintió de una vez la diferencia al probar Discovery Express en su cabello. "Lo que más me gustó es que no tiene formol, queda totalmente liso...tenía el cabello liso pero con la humedad de Panamá se me puso esponjado...con este producto ahora lo tengo liso, me fui muy bien...".

Antes:

Después:

Definitivamente, no tengo dudas de que después de la publicación de esta nota, muchas mujeres embarazadas irán a buscar su tratamiento, ya que lucir arregladas y bonitas durante esta etapa, es realmente maravilloso; y más si se trata de un producto que no nos causará ningún efecto negativo, ni a nosotras, ni a nuestro bebé. En mi caso, ya agendé mi cita, tengo muchas ondas y estoy segura que este producto me funcionará.

Cualquier duda o inquietud que tengan, no duden en escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios te bendiga!.