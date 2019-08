¿Cómo entrenar al bebé para ir dejando el pañal?

En el mes de abril les hablé sobre los signos de alarma que nos indica el momento en que nuestro bebé puede estar listo o lista para comenzar poco a poco a dejar el pañal y hacer sus necesidades fisiológicas en la vasenilla; la semana pasada la teacher de mi hija, quien la cuida mientras su papá y yo trabajamos, me envió una foto que al verla casi me desmayo, mi bebé a sus 21 meses ya hizo pu solita y por supuesto me siento muy orgullosa y decidí contarles mi experiencia.

La vasenilla se la compré en el mes de abril y la puse en su cuarto de juegos y cada vez que estaba con ella, le fui explicando para qué se usa; lo sorprendente es que ella misma al verla decía "pu" y hacía como para bajarse el pantalón, lo que por supuesto me emocionó porque sabía que era una muy buena señal de que pronto comenzaría a interesarse por hacer solita sin el pañal puesto.

Mi bebé ha tenido una particularidad, en su cuarto tiene una carpita y cada vez que ella quiere hacer pu me lo dice y se mete allí, es como para que yo no la vea, entonces le doy su espacio, le digo "está bien mi amor, has pupú, tranquila, relájate", ella se queda un rato y cuando sale sólo le pregunto ¿ya hiciste pu mi amor? y ella me responde, me acerco, la reviso y en efecto está hecha y es cuando la cambio.

Eso ha pasado por varios meses ya, pero cada vez que ve la vasenilla dice "pu", lo que siempre es buena señal. En la guardería donde está mi hija, hay una niña de casi tres años, es decir, le lleva un poco más de un año, lo que ha hecho la teacher es que cada vez que la lleva al baño, se lleva a Kiannah, eso lo hizo por una semana para entrenarla y para su mayor sorpresa, al pasar esa semana Kiannah le dijo "pu", ella corrió, le bajó el pantalón, le quitó el pañal y ¡zas!, mi nena hizo pu solita, gran logro que sin la paciencia y la dedicación de Eglis (su teacher) no hubiera logrado y por supuesto, como mamá estoy muy agradecida, feliz e inmensamente orgullosa de #MiPequeñoMilagro.

Pero, cabe destacar que este proceso debe continuarse en casa para que los bebés no lo olviden. Lo que se me ocurrió es que como mi bebé se relaja dentro de la carpa, le metí allí su vasenilla y poco a poco se ha estado adaptando, antes de meterla allí la puse en el baño, entonces mi bebé se paró en la puerta y le dijo al papá "baño", por lo que corrí, le dije quítale el pañal y siéntala, hubo un pequeño accidente, porque mi hija se puso fue a jugar con el papá, se sentaba, se paraba y en eso, por estar tantos minutos sin el pañal, se orinó, pero en el piso y no en la vasenilla. Pero estos momentos los disfrutamos, nos hacen aprender como padres.

Según los especialistas, esto va a pasar muchas veces, sólo es cuestión de tener paciencia, tratarla con mucho amor y siempre explicarle hasta que llegue el momento en que siempre me pida ir al baño y sentarse en la vasenilla para hacer pipí y popó. Lo importante es que a los 21 meses que tiene mi bebé ya comenzó de forma exitosa su control de esfínteres y yo estoy más que orgullosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si quieres compartirla escríbeme a [email protected] y colocaré los mensajes en la cuenta de Instagram esta semana. ¡Que Dios me las bendiga!

Aquí les dejo los videos que utiliza la teacher de mi bebé, Eglis, como estrategia para que los niños aprendan a ir al baño.