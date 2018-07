¿Has escuchado sobre la "Joya de la Maternidad"?, conócela aquí

Hace casi 9 meses di a luz a #MiPequeñoMilagro #KiannahValentina, aún me parece mentira todo lo que ha crecido y desarrollado; en este camino de mamá primeriza me encontré con algo hermoso, honestamente no podía dejar de dedicarle un espacio a este tema tan valioso, sobre todo para todas las mujeres embarazadas, no sólo en Panamá, sino en el mundo entero.

Me refiero a "La Joya de la Maternidad", en lo personal nunca había escuchado hablar del tema ni mucho menos conocía el producto y sus beneficios. Pues bien, gracias a Tatiana Calero y a su emprendimiento, Totis Gift Shop, descubrí las bondades del "Llamador de Ángeles" y hoy les daré todos los detalles.

El Llamador de Ángeles forma parte de la joyería ancestral que se utiliza desde hace siglos en muchas culturas. Se trata de un collar con una esfera colgante donde contiene una cola de plata, cuya finalidad es producir un timbre sutil y armonioso cuando es agitada, siendo muy relajante para quien lo lleva puesto.

La leyenda cuenta que este sonido y la esfera, poseen propiedades mágicas y maravillosas; principalmente tiene el poder de llamar al ángel de la guarda de la persona que lo lleva puesto, para proporcionarle protección, orientación espiritual y bienestar.

Ahora bien, en la cultura maya, estos collares eran usados durante el embarazo para proteger a las mujeres embarazadas y a sus bebés. ¿A qué se debe? El sonido de los llamadores, atraviesa ligeramente la pared uterina y el bebé lo escucha a medida que se desarrolla su oído; un feto comienza a escuchar los sonidos del mundo exterior a las 20 semanas de embarazo, este es el momento perfecto para comenzar a utilizarlo.

El Llamador de Ángeles estimula e inclusive nos puede servir para que el bebé se dé la vuelta si no está en la posición adecuada en nuestro barriguita, con sólo hacer sonar esta joya en el lado opuesto de nuestro vientre.

Las embarazadas suelen utilizar un collar largo a la altura del ombligo de aproximadamente 70 cm, justamente en la zona del chakra del corazón, para que esté en contacto con el vientre de la madre, donde se aloja el bebé.

Después que nazca nuestro bebé, estará familiarizado con el sonido relajante de este amuleto y se tranquilizará, lo cuidará durante el sueño y calmará con el timbre suave y relajante, además lo protegerá a diario, invocando la presencia invisible de su ángel de la guarda.

Este poderoso vínculo entre la madre y el bebé, es único y diferente, aquí les dejo qué significado tiene la esfera según su color y a cuál ángel pertenece.

- El color rojo pertenece al arcángel Uriel.

- El color naranja pertenece al arcángel Gabriel.

- El color amarillo pertenece al arcángel Jophiel.

- El color verte pertenece al arcángel Rafael.

- El color azul pertenece al arcángel Miguel.

- El color índigo pertenece al arcángel Raziel.

- El color violeta pertenece al arcángel Zadquiel.

Los ángeles son seres eternos y pueden estar unidos al lazo familiar por muchas generaciones. Contar con este "Llamador de Ángeles" proporcionará tranquilidad tanto a la madre como al bebé; y lo mejor, es que para quienes ya dimos a luz a nuestro bebé, hay otros modelos, les cuento que ya tengo el mío y a #MiPequeñoMilagro le encanta su sonido.

