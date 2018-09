¿Has escuchado sobre los cuentos de tela? Conoce sus grandes beneficios

Cuando tenemos un bebé, nos damos cuenta cómo pasa el tiempo tan rápido, cómo van creciendo y desarrollando habilidades y muchas veces nos sorprenden. Hoy quiero hablarles sobre algo muy bonito e interesante, pero antes, mencionarles que es sumamente importante que utilicemos herramientas útiles para poder estimular los sentidos de nuestros bebés y de esa forma vayan adquiriendo lenguaje desde muy pequeños.

Me refiero a los libros de tela o libros sensoriales. Es increíble cómo la tecnología nos invade, la existencia de celulares en nuestro hogar cada vez es mayor, pero estos equipos sólo debemos utilizarlos como nuestra herramienta de trabajo o distracción en su momento; es decir, darle esto a nuestro (a) bebé es caer en un error que puede repercutir en su desarrollo más adelante; es por eso que hoy quiero que conozcan sobre los grandes beneficios de estos libros de tela, muchos de ellos traen cuentos y con ellos podemos fomentar les la lectura desde muy pequeños.

Leerles un cuento a nuestro bebé no es una mala idea, aun cuando seguramente no entiendan absolutamente todo sobre la historia que le estamos contando, sí lo estamos ayudando con el lenguaje, aunque parezca mentira es algo realmente maravilloso y poco a poco, con leerle y dejar que los manipulen, nos daremos cuenta todo lo que le hemos aportado con este hábito; además, no tendremos problemas con que se lastime con el material o algo similar.

Estos maravillosos productos los descubrí gracias a Pamela Ponce, una madre emprendedora que en el mes de julio del año 2017 decidió crear Telerín, ya que cuando su segundo hijo tenía 7 meses, se dio cuenta que le gustaba que se sentara a leerle cuentos, pero el detalle era que terminaba golpeándose la carita con ellos y masticaba el material, así que se puso a investigar qué opciones tenía para hacer más fácil esta tarea, algo que fuera más fácil de manipular por su bebé.

Fue así como dio con una fábrica de cuentos y juegos didácticos de tela, ubicada en Bogotá-Colombia. . "Cuando revisé su página web y su catálogo, ¡fue amor a primera vista!. Era justamente lo que necesitaba para mi hijo y a la vez me pareció una excelente oportunidad de introducir un innovador producto en Panamá, no existente en el mercado, y que de alguna forma pudiera ayudar a fomentar la lectura desde la cuna", cuenta Pamela.

Telerin inició como una tienda online y ahora distribuye sus productos en seis tiendas en la ciudad de Panamá y una en la provincia de Chiriquí, una excelente oportunidad para que las madres puedan adquirirlos y fomentar la lectura, estimulación y desarrollo de sus hijos desde muy pequeños; como en mi caso que me enamoré del "Cuento almohada" para #MiPequeñoMilagro y ya lo disfruta diariamente.

Los beneficios de los cuentos y juegos didácticos de tela son:

- Hechos en 100% algodón.

- Lavable.

- Antialérgico y no tóxico.

- Contienen historias auténticas y divertidas.

- Aliado para incentivar la lectura de una manera divertida.

- Ejercita la motricidad fina y la coordinación.

- Potencia la creatividad.

- Despierta la curiosidad.

Telerín ofrece una gran variedad de modelos para que puedan escoger el que más les guste, entre ellos están: cuentos para colorear con marcadores lavables, cuentos con títeres de dedos incorporados, cuentos almohada, cuentos con texturas, títeres de todo tipo, teatrinos y diversos juegos de motricidad y habilidad.

Sin lugar a dudas, el cuento o libro de tela promueve el aprendizaje y proporciona múltiples sensaciones a través del contacto directo con materiales como fieltro, telas de colores, cuentas de madera, botones, cintas, entre otros.

Si eres madre y estás interesada en adquirir estos innovadores productos para tu bebé, puedes comunicarte con Pamela Ponce al correo electrónico telerinpty@gmail.com y seguir las redes sociales en Instagram y Facebook, donde también podrás encontrar otros productos como mordedores, portachupones, pulseras y collares de lactancia y dentición. ¡Que Dios me las bendiga!