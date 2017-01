¿Qué hacer si se te hinchan los pies durante el embarazo?

Primero que todo quiero desearles un Feliz Año 2017, que la presencia de Dios esté siempre en su hogar y que sean 12 meses de logros y muchas bendiciones para todos. Ahora bien, en esta ocasión decidí escribir de un tema muy común en las mujeres embarazadas, basándome en las opiniones de las afectadas y recomendaciones de nuestro especialista.

La hinchazón de los pies durante el embarazo es algo que afecta a algunas mujeres durante la etapa de gestación (sobre todo en los últimos meses); esto se debe a la retención de líquido en los tejidos pero para evitarlo o aliviarlo, les daré algunas recomendaciones.

El ginecólogo - obstetra panameño, Juan Carlos Vega Malek, aclara que esta condición es habitual y no tiene por qué afectar la salud del bebé; ahora bien, si la hinchazón es muy severa, es necesario visitar al médico para descartar problemas de salud más graves.

Por otro lado, Vega explica que en algunas ocasiones, esta condición está acompañada de presión alta, por lo que si la paciente tiene los pies hinchados se debe monitorear su presión para descartar que no sea una preeclampsia, una enfermedad grave que debe tratarse lo más pronto posible.

Aquí algunas recomendaciones:

1.- Mantener los pies elevados mientras estás descansando, te ayudará a reducir la inflamación; recuerda que con esta posición favorecemos a la circulación de la sangre.

2.- Acostarte del lado izquierdo (de costado) en el sofá aliviará la presión en las venas.

3.- No cruces las piernas o los tobillos cuando estés sentada, cada 20 minutos procura cambiar la posición o caminar un poco para permitir que la sangre circule de la mejor manera.

4.- Es importante que utilices zapatos adecuados, nada de tacones altos ni plataformas; tampoco uses medias que te aprieten, ya que esto empeorará la circulación.

5.- Tomar al menos ocho vasos de agua al día y consumir alimentos bajos en grasas saturadas, hará que tu cuerpo retenga menos líquidos y así disminuya la hinchazón.

6.- Siempre es bueno que cuando estés sentada hacia adelante, flexiones suavemente los pies haría arriba para estirar los músculos de la pantorrilla; mueve los dedos de los pies y gira los tobillos, es algo sencillo y práctico que puedes hacer para evitar la hinchazón.

7.- Siguiendo las recomendaciones de tu doctor, es oportuno que tengas una rutina de ejercicios que sean permitidos durante tu estado; camina y sumérgete en la piscina (por ejemplo), verás que te aliviará significativamente.

8.- Si colocas agua tibia con sal en una bañera y sumerges los pies por varios minutos y le pides a tu esposo que les dé algunos masajes; sentirás un gran alivio y mejorará la circulación.

Testimonios de algunas mamás:

- Itza Araúz quiso compartir su experiencia y me contó que se le hincharon los pies casi llegando a los nueve meses de embarazo y que lo que hacía era dormir con dos almohadas debajo de las piernas para que los pies le quedaran levantados; también procuraba no estar mucho tiempo de pie ni caminar demasiado.

- Ana Karina Ábrego también compartió su testimonio, en su caso, los pies se le hincharon poco, más o menos para el octavo mes; sin embargo, la nariz y las manos también. "Tomaba agua y no aguantaba las ganas de ir al baño y ponía los pies en alto en la cama…pero cuando me mantenía activa, caminaba una hora y reposaba el doble, sentía alivio", expresó.

Por su parte, Yariza Avecilla, quien actualmente tiene dos hijos, contó que "mi esposo me daba masajes en los pies todos los días con un ungüento que se llama frío calor, eso me ayudaba muchísimo y me quitaba el estrés del día".

Espero que estos consejos sean útiles para ustedes, pero no olviden que lo importante es consultar con el especialista. Aún no puedo contarles mi experiencia al respecto porque sigo en la lucha para quedar embarazada, estoy convencida de que el tiempo de Dios es perfecto y que pronto, cuando menos lo espere, llegará ese angelito tan deseado a nuestras vidas. ¡Que Dios me los bendiga, gracias por leerme y visitar mi blog!