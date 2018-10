¿Cómo lavar los peluches de nuestros bebés sin dañarlos?

Cuando pienso en mi bebé, una de las cosas que más me preocupan es el tema de las alergias; aunque no lo creamos, el más mínimo detalle le puede estar causando una alergia, aún sin darnos cuenta.

Hoy les hablaré de este tema porque mi bebé ha estado con moquito por varios días pero sólo en las mañanas y el resto del día le para. Normalmente soy muy cuidadosa con el aseo y limpieza en casa; pero como está en guardería me puse a pensar qué puede ser que le estará causando esto, ya que su pediatra, el Dr. Alberto Bissot, me indicó que le diera Corilin ya que se trata de una reacción alérgica.

En casa me puse a revisar todo y encontré la posible causa, ¡los peluches!, a #MiPequeñoMilagro Kiannah Valentina le encantan y le he ido comprando algunos, sin embargo; no me di cuenta que no los había lavado y cuando los olí no me gustó, porque en realidad tenían un olor como a polvo y para descartar cualquier cosa decidí lavarlos todos.

Fue en ese momento cuando recordé lo que me dijo el esposo de una amiga cuando fui a visitarlos, pasé a la habitación de su niña y me contó que como tiene muchos peluches y están en un espacio abierto, se llenan mucho de polvo y me dio el secreto para poder lavarlos sin que se dañen o terminen sin relleno, como seguramente a alguna le ha pasado.

Lavarlos a mano muchas veces es complicado, ya sea por el tiempo, peso, que demoran más en secar, etc. Así que, manos a la obra, aquí les daré el tips gracias a mi amiga Miriam Cuevas.

Necesitaremos sólo 4 cosas:

- Los peluches obviamente.

- Una funda de cama (donde colocamos la almohada).

- Jabón para bebé preferiblemente, ya sea líquido o en polvo.

- Y la lavadora por supuesto.

El procedimiento es muy sencillo, primero veamos el tamaño de los peluches, la cantidad y coloquemos en la funda los que quepan dejando siempre un buen espacio para poder hacerle un nudo, coloquemos el jabón y listo, dejemos que se lave durante el ciclo completo. Háganlo y de verdad es bien chévere, quedan limpiecitos, prevenimos las alergias en nuestros bebés y no se dañan.

Si tienen algún otro tips interesantes de algo que podamos hacer en casa para el bienestar de nuestros hijos, me pueden escribir al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!