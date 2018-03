¿Tu bebé se lleva los deditos a la boca?, conoce un producto que lo evitará

Cuando nuestro bebé tiene aproximadamente tres meses de vida, comenzamos a ver cómo se lleva los deditos de las manos a la boca con mucha insistencia, aun cuando tratamos de que no lo haga, es algo que no podemos evitar.

Pues bien, hoy les hablaré de un producto súper innovador que llegó al mercado panameño para minimizar, en gran medida, este problema en los bebés; pero eso no es todo, les brinda un sinfín de beneficios cuando por ejemplo, le están comenzando a salir sus primeros dientecitos.

Se trata de los guantecitos Munch Mitt, su material es libre de BPA, su textura ayuda a nuestro (a) bebé con la dentición, evita que se chupe los deditos, podemos intercambiarlo entre sus manos y se cierra en la muñeca del (la) bebé con velcro.

Este producto es distribuido por la tienda Effluz Preemies and Twins, ubicada en la Plaza Balboa, local 13, Paitilla; son los pioneros en traer a Panamá este producto que ha hecho felices a muchos bebés desde el mes de mayo del año 2017.

El Munch Mitt, además de los beneficios antes mencionados, posee grandes bondades:

- Alivia las encías del (la) bebé.

- El (la) bebé puede controlar el guante y no se le cae.

- Tiene puntos negros y fondo blanco para estimulación visual y un sonido que tienen ahora muchos juguetes de bebés.

- Se recomienda un solo guante para que el (la) tenga una mano libre para seguir explorando.

- Apto para bebés desde los 3 hasta los 12 meses.

- Incluye una bolsita para guardarlo cuando no esté en uso, por ello es muy práctico cuando no estamos en casa.

- Disponible en colores rosado, gris, rosa pastel, verde, verde menta, aqua y morado.

- Dependiendo del color cuentan con puntos, cactus, unicornios y lacitos.

Pero ¿Cómo es que llega un producto de este tipo pensado en el bienestar de los bebés a Panamá? Pues bien, Taylin Luzcando, Gerente General de Effluz, nos cuenta que "al tener bebés prematuros de 26 semanas, su desarrollo era un poco más lento, pero al momento de empezar a molestar las encías, el proceso fue repentino y nuestra hija tenía tantas molestias que se metía el puño completo a la boca, lo que le provocaba el vómito y teníamos que volver a comenzar a comer, entonces esto hizo que la ganancia de peso fuera más lenta…por ello me dediqué a buscar en cualquier parte del mundo una solución para sus problemas en la encía, que no se cayera al piso, que no fuera costoso y sobre todo que fuera seguro".

Así fue que Taylin, dio con el Munch Mitt, contactó a la empresa y desde entonces, es la pionera en Panamá en traer y ofrecer el producto. "Los papás que lo han probado están fascinados, nos han enviado fotos de sus bebés felices, tranquilos…una mamá nos mandó una foto de su bebé que no se quedaba tranquilo en la misa y cuando le puso el Munch Mitt fue un remedio casi divino, nos encantó esa historia…", expresó Taylin.

Definitivamente, este producto está pensado en el bienestar tanto de los bebés como de los padres, porque si ellos están bien, nosotros estamos bien.

En la tienda Effluz Preemies and Twins, además de encontrar el Munch Mitt, podemos adquirir el Buddy Bib, un babero sensorial con tres funciones, la Twin Z Pillow para gemelos, abanicos para coches de bebés, ropa para prematuros desde dos libras y mucho más.

Si desean adquirir el Munch Mitt u otros productos que ofrece Effluz, pueden llamar al número telefónico 309-8460 o dirigirte a la Plaza Balboa, local 13 en Paitilla, específicamente detrás del Mc Donald's.

