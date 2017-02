¿Cómo manejar la frustración por no quedar embarazada?

Comenzar a escribirles sobre este tema me cuesta un poco, sobre todo porque estos dos meses para mi han sido difíciles, ya este año serían cinco desde que me diagnosticaron ovarios poliquísticos, últimamente he estado sensible, con mucha frustración y ansiedad; lo que me ha llevado a estar deprimida en varias ocasiones.

Ahora bien, les tengo que contar que he pasado por diversos tratamientos para impulsarme la ovulación, con Citrato de Clomifeno, la inyección, hasta tomé medicina natural; pero hasta el momento nada ha funcionado. Me he dado cuenta de algo y es que llenarnos de pensamientos negativos nos crea una especie de "bloqueo", no soy doctor ni nada de eso, pero creo que eso es lo que me está impidiendo quedar embarazada y quería compartirlo con ustedes.

Es difícil por todo el proceso que he tenido que pasar, tan sólo recordar los efectos secundarios que sufrí luego del examen de las trompas de Falopio (histerosalpingografía); hace poco tomé medicina natural, fui al médico y casi no veían quistes en mis ovarios. Son tantas cosas que han pasado, ver que en realidad no estás tan mal como otras mujeres, me ha hecho sentir quizá, por desconocimiento, peor aún.

Por mi cabeza pasan muchas preguntas, ¿por qué a mí?, ¿si yo estoy bien y mi esposo también por qué no quedo en cinta?, ¿por qué tengo que ver a otras mujeres con sus bebés en los brazos y resulta que salieron embarazadas de una vez y yo tengo cinco años y nada?. Son muchas cosas.

Angustia, enojo, frustración, ansiedad, rabia, ira, malestar, miedo, insatisfacción; estos son algunos de los sentimientos que me invaden en contra de mi misma; ver cómo mes a mes me deprimo porque llega el inesperado periodo (menstruación), y digo inesperado porque quisiera que se desapareciera por nueve meses.

Y eso no es todo, las mujeres con este tipo de síndrome (ovarios poliquísticos) tenemos que saber manejarlo para que esto no sea motivo de discusiones con nuestra pareja; es realmente difícil, muchas veces siento que todo va bien, me repito que el tiempo de Dios es perfecto y que sí se dará; pero lamentablemente hay altos y bajos durante toda esta lucha, y a veces me desanimo por completo.

El tema está en cómo evitar que pase esto, ya que estoy casi segura que por esta cantidad de sentimientos que nos invaden es que no logramos que llegue la cigüeña. Por eso, pensando en todas las mujeres que tienen la misma condición que yo o quizá algo similar, les recomendaré dos cosas.

La primera es asistir al taller que brindará el centro holístico Kamala Fértil, ubicado en San Francisco, el viernes 23 de marzo, donde podremos aprender cómo manejar el estrés, meditar y revisar nuestro estilo de vida para dar con la raíz del problema y lograr lo que tanto anhelamos, para esto debemos comunicarnos al número telefónico 226-1901.

Y la segunda es participar en las sesiones de musicoterapia dictadas por Sandra Schvetz, esto nos puede ayudar a soltar todos nuestros miedos, temores, angustias; y desde allí evitar los bloqueos mentales y liberar nuestra mente. Para inscribirnos hay que comunicarse al número telefónico 6673-9499 o escribir al correo electrónico info@musicoterapia.com.pa. Los precios en ambos casos son accesibles, ya me apunté.

Muchas veces no entendemos pero siempre hace falta buscar ayuda, porque este tema es bien complicado, el organismo de la mujer es un misterio, durante todo este proceso he conocido a algunas mujeres que luego de dejar de preocuparse y pensar todo el tiempo en embarazarse, quedan en un abrir y cerrar de ojos y por supuesto es allí donde me pongo a pensar que tengo que poner de mi parte y es eso mismo que les aconsejo, luchemos juntas para lograrlo pero tengamos claro que hay algo muy cierto, es en el tiempo de Dios y no en el nuestro.

Si quieres compartir tu testimonio con nosotros escríbeme a creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga, un abrazo!