¿Cuál es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos?

Este domingo 21 de julio, se celebró el Día del Niño (a) en Panamá y por supuesto, mi esposo y yo lo festejamos en compañía de nuestra bebé de 20 meses, Kiannah Valentina.

Esta semana quise escribir sobre el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos, más allá de algo costoso o de algo que compramos en un almacén, tienda, etc.; y es el tiempo, así es, el tiempo que le dedicamos nos hace expresar todo el amor que sentimos por ellos y lo más importante, es que eso los ayuda a crecer en materia emocional, ser felices y aumentar la confianza, seguridad y aceptación de sí mismos.

MI bebé actualmente tiene 20 meses, desde el momento en que me enteré que crecía en mi vientre se ha convertido en mi más grande bendición, ella es la demostración de que los milagros existen, suena repetido pero muchas de las que conocen mi testimonio, saben que por varios años luché para poder quedar embarazada, pero sólo después de cinco años es que entendí que se da en el tiempo de Dios y no en el que nosotras deseamos.

El criar a un hijo es sumamente difícil y los bebés son como una esponja, todo lo que ven en casa lo absorben, lo aprenden y lo toman como parte de su vida, de su diario vivir; por eso es que es importante que le dediquemos tiempo y que durante todos los momentos que vivamos a su lado, le enseñemos valores y alimentemos su vida de momentos felices, en un entorno donde impere el amor y el respeto, y asimismo veremos que lo expresa con los demás.

Desde los tres meses mi bebé ha estado en guardería, pero hoy en día no me arrepiento, todo lo contrario, ese compartir con el mundo exterior, con otros niños, otras personas, ha hecho que mi bebé sea una niña segura de sí misma, de sus acciones, muy expresiva, cariñosa, tiene su carácter pero me siento orgullosa de lo que como madre he hecho hasta ahora, junto a su papá.

Este domingo le inflamos una piscina, le metimos unas pelotas, le pusimos globos al área y de verdad que con eso y el amor de ambos, mi bebé fue muy feliz, eso es lo que más me llena como madre y les puedo asegurar que en la vida el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos es precisamente eso, pequeños detalles, amor y tiempo de calidad.

Definitivamente, los niños nos regalan los mejores momentos en la vida, regalémosle diariamente el tiempo para jugar, conversar, pasear, besarlos y decirles cuánto los amamos; sean grandes o pequeños, se les ilumina el rostro cuando como padres hacemos a un lado nuestras responsabilidades para estar sólo con ellos. El mejor obsequio que podemos darles. ¡Que Dios me las bendiga!