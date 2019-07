Los mejores canales de YouTube para entretener a nuestro bebé en casa

Ser madre en la actualidad es adaptarse al veloz avance que ha tenido la tecnología y hacer buen uso de la misma para poder en algún momento, entretener a nuestros hijos en casa, bien sea porque les gusta bailar o ver comiquitas diferentes a las que existen en los canales de televisión por cable tradicionales.

Mi bebé tiene actualmente 20 meses, conozco sus gustos y ella misma me dice con gestos o con un rotundo NO cuando le pongo algo en la tele que le aburre o que sencillamente no quiere ver. Para evitar darle el teléfono celular para que vea Youtube, mi esposo y yo hemos optado por conectarlo al televisor y así colocarle los canales que poco a poco ella misma ha ido escogiendo, ya sea por sus colores, música, personajes, etc.

Hoy les hablaré sobre los canales de Youtube que funcionan para entretener a nuestros hijos, de forma sana y divertida, en presencia y supervisión de nosotros como padres, hay muchos pero acá les muestro los mejores y más populares:

- El Reino a Jugar: Cuenta con más de 8 millones de suscriptores y hay divertidos videos donde podemos ver jugando a los queridos personajes de La Granja de Zenón, aquí les dejo uno de ellos.

- La Granja de Zenón: Cuenta con más de 14 millones de suscriptores y es uno de los más preferidos y buscados.

- El Reino Infantil: Con más de 23 millones de suscriptores, cuenta con videos bien coloridos que llaman la atención de los niños.

- Luli Pampín: Es un canal relativamente nuevo, pero muy entretenido, a mi bebé le encanta sobre todo cuando la que anima los videos tira un besito.

- Pica Pica: Cuenta con más de 4 millones de suscriptores, lo bueno es que en cada video echan como la historia de lo que van a cantar de una forma bien amena y posteriormente bailan y cantan, lo recomiendo.

- Canta Juego: Si a tu bebé le gusta bailar este canal es para él (ella), cuenta con más de 3 millones de suscriptores y es muy entretenido y diverso.

- Cartoon Studio: Tiene videos bien ilustrativos, donde nuestros bebés pueden aprender sobre la hora de bañarse, de comer, de cepillarse los dientes, etc.; cuenta con más de 3 millones de suscriptores.

- Pinkfong! Kids' Songs & Stories: Es uno de los canales más preferidos, ya que allí se encuentra el popular video de Baby Shark, cuenta con más de 20 millones de suscriptores.

- Tiempo de Sol: Es llevado por una pareja de personas mayores, que bailan y cantan en compañía de varios niños, muchas de sus canciones les encantan a mi bebé.

- Toy Cantando: Cuenta con más de 12 millones de suscriptores, sus dibujos animados y canciones son ideales para entretener a nuestros hijos en casa, me encantan.

- Gallina Pintadita: Sus videos son bien coloridos, muetran a varios animales y la música le encanta a mi bebé, de seguro a sus hijos les gustará. Cuenta con más de 7 millones de suscriptores.

- Baby First Español: Posee una gran variedad de videoe educativos para niños de 2 a 3 años, lo recomiendo. Cuenta con más de 700 mil suscriptores.

- HeyKids.es: Con más de 2 millones de suscriptores, ofrece divertidos videos para los más pequeños, son como historias donde podemos ver a niños y animales, totalmente recomendado.

¿Qué les pareció? Definitivamente, hacer buen uso de la tecnología siempre es bueno, claro está, debemos dejar que nuestro (a) bebé se entretenga con esta herramienta sólo unos minutos y el resto del día realizar otras actividades (dependiendo de su edad), como colorear, trazar líneas, utilizar plastilina para hacer figuras, armar legos, etc.; y todo lo que contribuya a su desarrollo y crecimiento. ¡Que Dios me las bendiga!