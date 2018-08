¡Los milagros existen! Medicina natural vs. ovarios poliquísticos

Cuando decidí escribir sobre el Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP), nunca imaginé el impacto que causaría y mucho menos que existieran tantas mujeres en Panamá con la misma condición, quienes compartieron conmigo su experiencia, principalmente porque este es uno de los obstáculos, en muchos casos, para poder lograr un embarazo.

Precisamente por sufrir de esa condición y tener más de cinco años sin poder embarazarme, nació mi blog, pero en el camino jamás pensé que por cuestiones del destino, optaría por la medicina natural, incluso después de haber perdido las esperanzas.

Tenía tiempo sin escribirles del tema, ya que después de dejar todo en mano de Dios y tomar medicina natural, pude salir embarazada y hoy en día #MiPequeñoMilagro tiene 9 meses de vida. Pero hay algo que me sucedió y pienso que debía compartirlo. Hace algunos meses, una lectora me escribió diciéndome que había llamado al naturista que indico en esta nota (quien me mandó el tratamiento) y que había cumplido con tomarse la medicina, me contaba que tenía un retraso y me preguntaba qué hacía, simplemente le escribí que esperara una semana más y que si no le venía el periodo, que se hiciera el examen de embarazo en sangre para estar más segura.

Pues pasaron los días y no supe más nada, hasta que el jueves 26 de julio, publiqué en la cuenta de Instagram del blog, una fotografía donde estaba embarazada como #tbt y para mi sorpresa escribió la misma lectora, afirmándome que gracias a su fe, a Dios y a su tratamiento alternativo, está embarazada, no pude aguantar la emoción y pensé en cómo actúa Dios en algunas personas.

"…fue un día que mi esposo encontró la publicación en Telemetro sobre los ovarios poliquísticos, me puse en contacto con el señor que realiza el tratamiento, me alegré mucho porque era a base de plantas naturales, empecé el tratamiento teniendo mucha fe…hoy en día tengo dos meses de embarazo, me enteré cuando tenía un mes y medio y estoy muy feliz con Dios por darme la oportunidad de una segunda bendición", escribió como parte de su testimonio.

¿Creer o no creer?

Luego de esto me doy cuenta que con mi testimonio he podido ayudar a muchas mujeres, quienes como ella han tenido una esperanza e intentado con otros métodos para poder lograr lo que más anhelan, ser madres.

Definitivamente estoy convencida que cada ser humano tiene una misión aquí en la tierra, confío mucho en Dios y creo en los milagros; cuando pasan este tipos de cosas me convenzo de que somos instrumentos de Dios y me alegra mucho haber decidido divulgar quién es la persona que en su momento me atendió y me mandó el tratamiento que tomé y a los dos meses estaba embarazada.

Así como mi caso, sé que hay muchos más, otros más delicados o menos, lo importante es que confíen en sí mismas, estoy segura que todas las mujeres, independientemente que tengamos ovarios poliquísticos u otra condición relacionada de alguna forma a la infertilidad, podemos lograr un embarazo, nada es imposible, sí se puede, lo único es que no podemos tener un pensamiento pesimista, al contrario; ser positivas, tener fe, creer en nosotras, confiar en Dios y tener en nuestra mente la idea de ser madres, eso nos ayudará un montón y por supuesto, abandonar de nuestro lado el estrés.

Sé muy bien que en el mundo de la medicina tradicional, no se cree en el poder de la medicina natural, pero bueno, lo cierto es que un conjunto de cosas me ayudaron y ayudaron a la lectora a quedar embarazada; y la medicina natural, sin duda, tiene un poder increíble.

Quiero a través de estas líneas, llevar un mensaje a todas las mujeres en Panamá y en el mundo, que han sido diagnosticadas con algún problema de infertilidad, que siempre pensemos en que la vida nos muestra diversas opciones pero todo se da en el tiempo de Dios, no en el que nosotras deseemos; primero entendamos eso y que por ningún motivo debemos perder las esperanzas, los milagros existen.

Las invito a contarme sus testimonios al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com y la que quiera probar con la medicina alternativa, puede localizar al naturista que me ayudó al número telefónico 6225-6903 ¡Querer es Poder, la Fe mueve montañas! ¡Que Dios me las bendiga!