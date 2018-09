¿En qué momento y cuántas veces debemos cambiarle el pañal a nuestro bebé?

Antes que naciera mi bebé, una de las cosas en que pensaba era que nunca le diera dermatitis o rozadura de pañal, ya que siempre escuchaba que los bebés se irritan mucho, por eso hoy decidí escribir sobre la importancia del cambio de pañal y lo que debemos hacer para evitar que sufran esto en sus partes íntimas.

Hay muchas anécdotas de madres primerizas, pero la más frecuente es escuchar que el pañal se lo dejaron al bebé por largas horas, hasta que alguien las orientó y les explicó que no debe hacerse, ya que su piel resultará afectada.

Pues bien, les puedo decir que gracias a Dios nunca me ha pasado esto, desde que nació #MiPequeñoMilagro #KiannahValentina siempre he sido muy cuidadosa con el cambio de pañal y desde que llegamos a casa (después de la cesárea), antes de cambiarla siempre utilizo una crema antipañalitis, creo que eso también me ha ayudado a que su piel esté siempre protegida.

Aunque parezca mentira, evitar la dermatitis es sencillo, sólo debemos cumplir con los siguientes tips:

1.- El pañal debemos cambiarlo cada dos o tres horas si se trata de sólo orine, de lo contario, nuestro olfato es quien nos dirá si lo debemos cambiar de inmediato, aunque se lo hayamos acabado de poner, debido a que debemos evitar el contacto prolongado con las heces.

2.- Para que tengan una idea, debemos cambiarlos en total de 4 a 5 pañales diarios, en mi opinión la marca no tiene nada que ver, sino los cuidados que tengamos al respecto.

3.- El otro tema importante son las toallitas húmedas, debemos limpiarla bien con ellas, así sea que sólo haya orinado y si es que hizo popó entonces debemos limpiarla de adelante hacia atrás, para evitar pasar las bacterias a la vagina.

4.- Debemos ser cuidadosas con la vagina, limpiarla muy bien con las toallitas húmedas para quitar el resto de las heces que por lo general siempre quedan.

5.- También debemos tener cuidado mientras la (o) cambiamos, por lo general siempre se ponen algo inquietas (os), así que debemos evitar que se lleve las manos a su partes íntimas, sobre todo si le estamos limpiando el popó.

6.- Debemos aplicarle la crema antipañalitis en sus partes íntimas pero evitar el exceso.

Cumpliendo con estos tips, seguramente evitaremos que la piel de nuestro (a) bebé se irrite y por ende les cause molestias. Si quieres compartir tu experiencia puedes escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com o en la cuenta de Instagram. ¡Que Dios me las bendiga!