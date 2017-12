La recuperación tras la cesárea

Haber tenido que pasar por el trabajo de parto para luego terminar en cesárea fue un momento muy difícil en mi vida, pero tan sólo con ver la carita de mi bebé pensé en que todo tiene un motivo e inmediatamente le di gracias a Dios. Pues bien, la recuperación luego de esta cirugía para poder tener a mi bebé, no ha sido fácil y por eso hoy les hablaré sobre este tema.



Para comenzar, estuve en el hospital cuatro días, el primer día de la cesárea no me paré de la cama pero el segundo sí, caminé con dificultad por la herida pero me sentí bien, además, ese día no dejaban que ningún familiar se quedara, así que tuve que estar sóla y atender a mi bebé que desde el primer día estuvo a mi lado.



Al salir fue todo un proceso, como muchas saben viajé a Chiriquí a dar a luz a mi bebé, la dificultad que tuve al salir del hospital fue precisamente el camino hacia la casa donde me estaba quedando, ya que es un camino de piedras y eso hacía que mi esposo tuviera que manejar con mucho cuidado para que la herida no me doliera.



Ahora bien, ¿Qué hay de cierto de que la famosa dieta de los 40 días tiene que cumplirse?, ¿bañarse con agua fría es malo?, ¿tomar bebidas frías es malo?, ¿no debemos comer arroz porque nos inflamamos más?. Son preguntas que todas en algún momento nos hemos hecho, pero cuando lo vivimos es que sabemos lo que realmente debemos o no hacer.



Si estás embarazada y tu doctor te indicó que se te practicará una cesárea, entonces esta nota seguramente te interesará. De acuerdo a mi propia experiencia tengo que decirles que los primeros días de la cesárea, es recomendable bañarse con agua tibia y aplicarse un jabón quirúrgico en la herida (en mi caso utilicé Aseptidina), pero en los días siguientes ya podemos bañarnos con agua fría o de temperatura normal.



Por otro lado, siempre le dicen a uno que tiene que tomar todo caliente, pues es falso, lo caliente inflama más, más bien tienen que ser bebidas frescas; además, eso de no comer arroz es un mito, si podemos comer arroz y no pasa nada, así que tampoco nos vamos a pasar 40 días a punta de sopa de gallina, la alimentación debe ser sana pero tampoco hay que exagerar, después de una operación tan delicada nos da mucha hambre y un vacío en el estómago que no se quita sino a los días, por eso debemos alimentarnos bien y no obviar el arroz.



Otro elemento que debemos tomar en cuenta es que tenemos que guardar reposo para que la recuperación sea más rápida, nada de barrer, trapear y mucho menos alzar peso, si no contamos con algún apoyo en casa, es el momento perfecto para involucrar a nuestro esposo en este proceso de cuidarnos y atender a nuestro (a) bebé, recordemos que se trata de un trabajo en equipo.



Luego de que nos retiren los puntos de la herida, es recomendable utilizar una crema que nos ayudará con la cicatrización, en mi caso el doctor me recetó Contractubex.



Cuando estaba embarazada nunca imaginé que me harían cesárea, pero en mi caso fue lo mejor, en mi nota anterior les explico el motivo; por eso quise escribirles al respecto, porque existen muchos mitos que hacen que uno se limite a ciertas cosas, lo más importante es cuidarnos, porque si nosotras estamos bien, nuestro (a) bebé estará bien.



En la próxima nota les hablaré sobre qué hacer si nos queda una pancita luego del parto, lo cual es normal debido a que el útero se va reduciendo a su tamaño original y eso lleva su tiempo. Cualquier duda e inquietud que tengan con respecto a la recuperación tras la cesárea, puedes escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!