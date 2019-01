¿De vacaciones con tu bebé? ¡Toma nota!

Cuando nace nuestro (a) bebé y conforme van pasando los meses, siempre queremos pasar el tiempo con él o ella; como madre me resulta una gran bendición poder salir de vacaciones y dedidarme a mi bebé, olvidarme de la guardería y simplemente planificar a qué lugares llevarla durante este verano.

Hoy les hablaré sobre lo que debemos tomar en cuenta si vamos a hospedarnos en algún lugar por uno o varios días con nuestro (a) bebé.

Primero que todo debemos prepararle su maleta que deberá tener:

- Pañales: Al menos 5 por día.

- Un paquete de toallitas húmedas.

- Protector solar.

-Toalla para secarla (o).

- Traje de baño.

- Pijamas y varias mudas de ropa (dependiendo de los días que estarán de viaje).

- Piscinita inflable y salvavidas.

- Lentes de sol.

- Sandalias de playa.

- Champú o jabón para bañarlo (a).

- Manta para arroparlo (a), almohadita, cambiador y pañal de tela para limpiarlo (a).

- Cepillo de peinar.

- Crema hidratante para el cuerpo.

- Si tu bebé tiene meses o un añito, lo más probable es que aún tome leche materna o fórmula, si ésta última es tu caso, entonces debes llevar varias medidas de onzas en envases, así no tendrás que llevar la lata.

- Agua embotellada y agua tibia en un termo.

- Si ya tu bebé come no habrá problema, sin embargo, lo recomendable es que lleves algunas compotas, frutas picadas como melón, sandía y papaya (no olvides los cubiertos), además de algunas meriendas como por ejemplo galletas, pudín tipo snake, nutriben y yogurt.

Ahora bien, hay algo imprescindible y que no debe faltar y es un botiquín de primeros auxilios, el cual debe contener: alcohol, curitas, gasas, guantes plásticos, vendas, jabón líquido para limpiar heridas, sulfato de plata en caso de quemaduras, termómetro y linterna.

La habitación o lugar donde vayamos a hospedarnos tiene que estar apta para nuestro (a) bebé, es decir, lo mejor es que no exista olor a humedad, cuente con aire acondicionado, agua tibia y cocina equipada preferiblemente.

También es súper importante llevar medicamentos previamente recomendados por el pediatra, tales como antialérgicos, antihistamínicos y todo lo que nos funcione para prevenir ante cualquier eventualidad con nuestro (a) bebé.

Por otro lado, es recomendable no exponer a nuestro (a) bebé al sol, si vamos a la playa debemos permanecer en la sombra y podemos ponerle agua fresca en una piscinita inflable para refrescarlo (a) del calor que generan los rayos ultravioletas; y no olvidar por nada el protector solar.

Y si a tu bebé le encanta la música, te recomiendo que lleves una bocina de esas que se pueden conectar a Bluetooth, en YouTube le puedes poner las canciones de La Granja de Zenón, El Baile de la Fruta, entre otros; seguramente quedará bailando.

Ya saben, lo más importante es ir preparados y que nada nos agarre por sorpresa, en este verano tenemos muchas opciones para salir a pasear, compartir con nuestros hijos y con toda la familia. ¡Que Dios me las bendiga!