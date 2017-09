¿Quiénes son los Inhumans?

Si eres de los que va al cine frecuentemente, cómo este servidor, de seguro viste los posters de las proyecciones de "Inhumans", si eres un poco más arriesgado quizás hasta compraste una entrada y saliste decepcionado de Marvel cómo muchos... aquí el por qué.

Inhumans es una propiedad de Marvel cuyos personajes aparecieron por primera vez en 1965 dentro de una edición de "Los Cuatro Fantásticos" aunque nunca tuvieron la exposición de personajes como los X-men, Avengers, etc. En 2014 Marvel anunció lo que sería su line-up de películas hasta 2019 en la cual figuraba una adaptación para la pantalla grande de la historia de estos personajes, la cual debido a la llegada de Spider-man al MCU y problemas con la adaptación de dicha historia fue retirada de la alineación.

A pesar de estos cambios, el estudio decidió llevar a estos personajes a la televisión en una miniserie que tendría su estreno en IMAX en cines selectos a nivel mundial. Dicho estreno comprendió de los dos primeros episodios de la serie.

Este show cuenta con los personajes de la familia real, quienes son los gobernantes de "Attilan", ciudad en la que se refugian los Inhumanos. Entre ellos se encuentran: Black Bolt, el rey, con la habilidad de causar inmensa destrucción con el mínimo murmullo; Medusa, la reina, cuyo cabello puede ser letal para quien se le enfrente; Maximus, hermano de Black Bolt, quien no posee habilidades tras perder el gen "Inhumano" y cuyo mayor deseo es ser rey; entre otros.

Se conoce que existe preocupación entre los creadores de la serie ya que su debut en el cine no fue muy bien recibido por críticos ni fanáticos pero hasta ahora mantienen los planes de que la misma estrene sin atrasos. Después de todo esta no es la primera vez que se mencionan a los "Inhumans" en el MCU, ya que han sido parte importante de "Agents of SHIELD" en temporadas anteriores y esto podría crear interés entre los fans de la misma.