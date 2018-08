635x357 ¿Por qué “The Flash” es una serie de superhéroes que no puedes perderte?.

Si no has escuchado de "The Flash", definitivamente estás viviendo bajo una roca. La popular serie, creada por el canal estadounidense CW, se estrenó en 2014 y cuenta la historia de Barry Allen, el superhéroe de DC Comics, desde el accidente que lo convirtió en el "hombre más rápido del mundo" y todo lo que esto conlleva.





Son muchas las razones por las que este programa de TV ha sido todo un éxito, veamos algunas:

El Elenco y los personajes

Excelente química y gran talento para evocar las emociones de los personajes es lo que define al elenco de The Flash. Sumado a esto, la serie, cuenta con personajes como Cisco, Joe y Caitlyn con los que resulta muy fácil identificarse.

Balance en la historia

La serie logra balancear a la perfección los clásicos "villanos de la semana" con la historia general de la temporada, lo cual la mantiene siempre entretenida, pero sin perder el hilo de la trama.

Crossovers

Las interacciones entre personajes de las diferentes series son un gran apartado positivo que siempre nos deja Flash, mejores versiones de La Liga de la Justicia hechas con menos presupuesto.

Y tú ¿ves Flash? Cuéntame qué te parece.