Una excelente combinación de seriedad, exageración y nostalgia - “Power Rangers”

Un grupo de adolescentes descubre unas misteriosas monedas enterradas en extraño cristal las cuales les brindan poderes especiales. Juntos descubrirán cómo controlar sus nuevas habilidades y se unirán para salvar al mundo de las fuerzas del mal.

Bajo la dirección de Dean Israelite, con guión de John Gatins, y actuaciones de Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G, el hilarante Bill Hader, Elizabeth Banks y Bryan Cranston como Zordon, nos llega una película que sorprende: Power Rangers.

La dirección de la película es muy buena, a pesar de tener algunos problemas de "tono" en ocasiones, los cuales son entendibles con tomando en cuenta el material original. La película fluye de muy buena manera, siendo entretenida la mayor parte del tiempo.

El guión es excelente, me encanta que incluyeron frases de los originales y esto da justo en la nostalgia de los fanáticos de la saga.

El cast es excelente, desde los 5 jóvenes que interpretan a los Power Rangers, hasta Bryan Cranston como Zordon y Bill Hader como Alpha 5. La única que deja un cierto nivel de dudas es Elizabeth Banks como Rita Repulsa, la cual inicia con un tono serio y hasta atemorizante que se transforma en caricaturesco a medida que la película avanza.

Entre los personajes a destacar definitivamente están Billy (CJ Ryler), quien logra cautivar a la audiencia y tiene un "timing" excelente para sus chistes y manera de comportarse, representando a una comunidad que no es representada usualmente en películas. No digo más para no incurrir en spoilers, solo queda decir que Billy se roba el show en mi opinión.

It's morphing time

Los Power Rangers siempre se han caracterizado por ser unas de las series con representaciones más diversas y esta película no es la excepción.

Los efectos especiales son difíciles de juzgar, ya que cuando son buenos son excelentes, pero cuando son malos se nota mucho. La música es excelente, bien compuesta y acorde con todas las partes de la película.

En conclusión: Power Rangers es una excelente película que todo los mayores de 13 años disfrutaran, sean fanáticos o no. La película cuenta con una escena en medio de los créditos que dejará a mas de uno emocionado, asi que es mejor quedarse a esperarla. También hay algunos cameos de los Rangers originales, asi que atentos.