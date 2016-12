6 excelentes películas que nos sorprendieron en el 2016

Ya hablamos de algunas películas decepcionantes del 2016, ahora hablemos de las que nos dejaron un buen sabor de boca a la salida del cine.

Originalmente la lista iba a mencionar 5 pero al final 6 películas lograron impactar mucho más de lo que esperaba.

¡Veamos!

Cuando las luces se apagan

Dirigida por David F. Sandberg y basada en un corto de su autoría. Light's Out como se llama en inglés logró sorprender con una película de horror que no recurre a clichés, ni escenas sangrientas para espantar a los espectadores.

Buscando a Dory

Después de Cars 2 y Monsters University el mundo entero estaba preocupado por que tan buena podría ser la secuela de Buscando a Nemo basada en un personaje secundario que no ofrecía mucha profundidad traes el como Dory. Esta vez más Pixar nos sorprendió con una película hilarante y que logra nuevamente afectar los sentimientos y sacar una lágrima. No llega al nivel de perfección de "Intensamente" pero es una excelente película de igual manera.

Sully: Hazaña en el Hudson

Basada en una historia de la vida real nos cuenta la historia de Chesly "Sully" Sullenberger un piloto de avión que logró un aterrizaje de emergencia en el Río Hudson de la ciudad de Nueva York tras una falla mecánica. Con una muy buena actuación de Tom Hanks y una manera poco común de hacernos ver la línea temporal de la película esta película resulta entretenida y emotiva.

Fiesta de Salchichas

Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg y Jonah Hill, tomando en cuenta las cosas en las que han colaborado anteriormente, nadie esperaba una película tan entretenida como esta. Una película animada al estilo Pixar...pero categoria R que con un guión bien pensado y un final poco predecible logró sorprender a más de uno en el cine.

Bonus:

Algunas menciones honoríficas a películas que resultaron muy buenas durante el año van a "No Respires", otra película de horror que logró sorprender por lo bien pensado del guión y lo bien dirigida que fue. Doctor Strange, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que marcó con una buena nota el debut como guionista de JK Rowling, y Rogue One que logró de excelente manera explicar los eventos de Star Wars: Episodio IV manteniendo una historia centrada en su filme.

Ahora veamos las dos últimas películas de la lista.

Capitan America: Civil War

A pesar de no ser una adaptación exacta del comic en el que fue "basada" esta película logró demostrar por qué Marvel va a la cabeza de la competencia en cuanto a películas de Superheroes se refiere. Logrando balancear una cantidad enorme de personajes e introduciendo nuevas historias a la vez que se mantiene cómo una historia concisa y entretenida.

Y la película que más sorprendio durante el año, a mi parecer fue.... *redoble de tambores*

DEADPOOL

Para una película que no pensaba ser realizada (una campaña de firmas por fans convenció al studio de dar la luz verde) y que terminó siendo de categoría R, Deadpool resulta una excelente experiencia en el cine. No solo como película de superheroes si no como una comedia que te hace morir de risa.

¿Tu crees que faltó algun a película en la lista? Dejala en los comentarios.