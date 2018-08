5 excelentes teorías sobre el final de "Game of Thrones"

El 6 de agosto de 1996 marcó un antes y un después en la historia de la literatura fantástica con la publicación de "A Game of Thrones", la primera novela en la saga de "A Song of Ice and Fire", del autor George R.R. Martin, que inspiró la popular serie de HBO del mismo nombre.

De momento, se han publicado 5 de los 7 libros que se supone completarán la historia, el último de estos fue "A Dance of Dragons", publicado en 2011 y hasta ahora no se tiene fecha probable de publicación de los siguientes que serían: "Winds of Winter" y "A Dream of Spring", situación que preocupa a los fanáticos debido a la edad del autor.

Con respecto a la serie de TV, ésta ya ha sobrepasado a los libros en el desarrollo de las historias de los personajes y con el anuncio de su última temporada el próximo año, muchos se preguntan ¿Qué pasará con sus personajes favoritos?

Esto ha ocasionado una serie de especulaciones, así que por qué no conocer algunas de ellas.

Veamos algunas de las teorías más impactantes de lo que podría pasar al final de la serie:

Jamie Lannister, el "Mata-reinas".





Prominente en internet es la teoría que dice que Jamie será el encargado de matar a su hermana Cersei. Así como asesinó al "Rey Loco", acabará con la vida de "La reina loca".

La batalla de los Clegane





Teoría que habla sobre una épica batalla entre los hermanos Clegane, El Perro contra La Montaña. ¿Quién sería el vencedor?

Brandon Stark es la voz en la cabeza de "El Rey Loco".





Esta cobró validez cuando se reveló que Bran puede ser escuchado durante sus visiones y, potencialmente, afectar el pasado. La misma dice que todos los sucesos acontecidos con "Aerys Targaryen" son culpa de Bran, quien le susurraba al oído.

Tyrion...Targaryen?





"Tú no eres mi hijo", fueron las últimas palabras de Tywin Lannister hacia al enano más famoso del mundo. Y qué decir de la buena relación entre Tyrion y los dragones de Daenerys. ¿será casualidad?

Sam es el narrador.





Se ha revelado que los "maestres" son los encargados de documentar la historia en el mundo de "Game of Thrones" y que sus registros se encuentran en La Ciudadela. Sam, quien se mantiene en dicho lugar, podría continuar con la redacción de "Crónicas de las Guerras que siguieron la muerte del Rey Robert I", ¿Quizás con un título más poético? "Una canción de hielo y fuego" podría ser el elegido.

