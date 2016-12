5 grandes decepciones cinematográficas del 2016

Como todos los años Hollywood logró complacernos y en ocasiones decepcionarnos en nuestras idas al cine durante este 2016. Algunas películas causaron mucha expectativa pero al final no pudieron cumplirlas y de algunas de esas hablaremos a continuación.

Independence day: Resurgence

La primera película del día de la Independencia, aunque no es perfecta, resultó ser una buena "popcorn movie" que logra entretener. Su secuela solo te hace rogar que se termine, en una película que es el doble de grande pero la mitad de buena que su predecesora.

Warcraft

La que parecía ser la primera buena película basada en un videojuego terminó siendo un soberano desastre convirtiéndose en el "cutscene" más caro de la historia.

Suicide Squad

Hablando de no llenar las expectativas. Lo que tenía potencial para ser la versión de DC Comics de Guardianes de la Galaxia terminó siendo solamente otra película mala de DC. Con un final cliché y personajes nada memorables.

The Divergent Saga: Allegiant

A pesar de que sus dos primeras partes no son obras maestras del cine resultan películas entretenidas pero Allegiant es un desastre, malas actuaciones, incoherencias en el guión, efectos especiales que parecen realizados en Paint. Nada de esta película funcionó. No es sorpresa que su secuela (¡sí aún falta una!) ni siquiera será lanzada en cines y únicamente será expuesta en TV Abierta.

Bonus: Algunas menciones honoríficas incluyen a Alice: Through the Looking Glass, todo se veia mal para esta película cuando Tim Burton quiso regresar para la esta secuela; y Ice Age: Collision Course la cual no sacó risas ni a los más pequeños.

Pero la película que decepcionó a la mayor cantidad de personas, a pesar de no ser la peor película de esta lista fue:

Batman v Superman

La película que todo geek y amante de los comics debió amar terminó dividiendo al mundo entre los que la aman y los que la odian (así es, blancos o negros, no hay gris). En lo personal no odié Batman v Superman pero me parece triste cómo una película que tenía el potencial de convertirse la mejor película del género de superhéroes terminó siendo un desastre con un final poco predecible pero pésimo, malos efectos en ocasiones, y una trama tan llena de sub-tramas que aun no logro entender como la aprobaron.

¿Faltó alguna película en la lista? ¿Crees que me equivoqué? Deja tu opinión en los comentarios.