Excelentes películas animadas de DC Comics que debes ver

Creo que es seguro decir que las películas "live action" de DC Comics no han sido las mejores en los últimos años y que han causado división entre fans, críticos y el público general que ha asistido a verlas. Muchas decepciones han ocurrido desde "Green Lantern" hasta "Batman v Superman" que tenía potencial de ser la mejor película de cómics jamás hecha y terminó una pila de aburrimiento.

Con el estreno de Wonder Woman se nota que han hecho cambios y que van encaminados en la dirección correcta, aunque les falta bastante por recorrer. Aún existen opiniones divididas sobre la misma, en lo personal me parece que se le ha dado un bombo a la película que no se merece. No me malinterpreten, me parece una película buena pero no al nivel de "The Dark Knight" con la cual la comparan.

Dicho esto, hay un área de películas de DC en la que tanto como fans como críticos coinciden por su excelente calidad y narrativa: Las películas animadas. Así que a continuación presentaré algunas que me parecen todo mundo debe ver.

Batman: Mask of the Phantasm (1993)





Este clásico del 'Caballero de la Noche' de 1993 es una excelente muestra del cine animado de DC. Batman es acusado de asesinatos que no ha cometido y debe encontrar al culpable. La película muestra un Batman bastante apegado a su contraparte de los cómics y con una estética influenciada por las películas de Tim Burton. Con las actuaciones de Kevin Conroy y Mark Hamill, entre otros.

Wonder Woman (2009)





En 2009 mucho después de que Lynda Carter dejará de interpretar a Diana Prince, el personaje apareció en una excelente película animada que cuenta una historia muy parecida a la de película lanzada este año, con Gal Gadot. En la misma se enfrente a Ares el dios de la guerra quien escapó de su prisión debido a un incidente con Steve Trevor. Con las voces de Keri Russell, Nathan Fillion, Rosario Dawson, entre otros.

The Dark Knight Returns - 1 & 2 (2012 y 2013)





Basadas en la miniserie de 4 comics escrita por Frank Miller de 1986 llegaron estas gemas. La trama de estas fue parte de la inspiración para Batman v Superman: Dawn of Justice. Estas cuentan la historia de como Bruce Wayne, después es de retirado por 10 años, es obligado a colocarse nuevamente la máscara y la capa, a sus 55 años, para enfrentar a un grupo de nuevos villanos que han invadido Gotham.

Mención honorífica para otras excelentes películas animadas: Batman: Under the Red Hood y Green Lantern: First Flight.

Justice League: Flashpoint Paradox (2013)





¿Qué pasa cuando Flash viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su madre? Crea una línea temporal alternativa en la que todo es diferente a lo que conocemos. Esta excelente película animada maneja de manera experta el elemento sorpresa, las reglas de viaje en el tiempo y la narrativa para crear una increíble experiencia que todo fan de las películas de cómics debe ver.