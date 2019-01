Las 10 películas más esperadas del 2019

¿Que tal Geeks? ¿Cómo los trata el 2019? Por acá estamos listos para la nueva oleada de excelentes películas que nos espera en este año, que viene cargado de cine de cómics, adaptaciones live action de Disney, secuelas a películas que parecían imposibles y mucho más...

Veamos 10 de las películas que más nos emocionan para el 2019 (En ningún orden específico).

Alita: Battle Angel





Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a un evento, en el que mostraron escenas exclusivas de este "passion project" de James Cameron y Robert Rodriguez y debo admitir que salí super emocionado por ver esta película a pesar de no conocer nada de ella.

Capitana Marvel

A pesar de los trailers regulares y de que su actriz principal no termina de convencer, Marvel ha creado suficiente credibilidad para que nos emocionemos por esta película.

Avengers: End Game





Esta no necesita explicación. ¡La Más Esperada!

Shazam

El Capitán Marvel original llega a la pantalla grande en la que promete ser de lo mejor que DC puede ofrecer.

Detective Pikachu:





¿Una película "live action" de Pokemon? Tomen todo mi dinero.

John Wick: Chapter 3

De las mejores sagas de acción pura en los últimos tiempos con excelentes secuencias, buena historia y Keanu Reeves pateando traseros, ¿Cómo no emocionarse?

Toy Story 4





Después del final cerrado de Toy Story 3 me pregunto... ¿Qué harán en Toy Story 4?

Spider-man: Far from home

Una nueva aventura de nuestro trepa-paredes favorito de la cual aún no se muchos tienen detalles.

El Rey León





La versión "live action" del clásico de Disney es una de las más esperadas del año... al parecer no podemos esperar a revivir la muerte de Mufasa en calidad realista

Menciones honoríficas:

Entre estas están películas que me emocionan, pero no a un nivel tan alto como las de la lista principal entre estas están: Dumbo, IT: Chapter 2, Kingsman 3, Star Wars

The Joker





Joaquin Phoenix como el Joker, una película que, en teoría, no está conectada al universo cinematográfico de DC, pero que promete ser una de las mejores adaptaciones del mejor villano de los comics.

