¿Qué nos trae el cine en 2017?

Llegó 2017 y con él, un nuevo listado de películas que se estrenarán y nos harán ir a las sala de cine para disfrutarlas. Son tantas las películas que serán lanzadas este año que decidí dividir este listado en dos partes.

A continuación veamos algunas de las películas más esperadas pautadas para estrenar en el primer semestre del año.

Resident Evil: The Final Chapter

La que al parecer será la última película de la saga, nos llevará de vuelta a la historia de Alice (Milla Jovovich) justo donde terminó la película anterior donde ella es la unica sobreviviente del arma que se suponía sería la última batlla contra los zombies.

Lego Batman

Siguiendo los pasos de la película de "La Gran Película de Lego" nos llegará una película animada enfocada por completo en el "Caballero de la Noche" en una versión con mucho humor que seguro hará reir a grandes y chicos.

John Wick: Chapter 2

La primera parte de John Wick fue una sorpresa, nadie esperaba que esta película sobrepasara las expectativas como lo hizo. Ahora la segunda parte nos llevará de vuelta a a seguir las aventuras y batallas de el ex-sicario John Wick en una segunda parte que promete estar cargada de acción.

La bella y la Bestia

Adaptación "Live Action" de otro clásico de Disney protagonizado por Emma Watson que promete capturar la magia de la original.

Logan

La que podría ser la última vez que que veamos a Hugh Jackman interpretando a Wolverine, se enfocará en una historia mas centrada y violenta que lo que estamos acostumbrados a ver, la trama se llevará a cabo en un futuro cercano donde una pequeña clon de Logan podría ser su última esperanza.

Power Rangers

Un reboot de la famosa saga de adolescentes que obtienen poderes para proteger al planeta, promete un versión más oscura y realista de los personajes originales que ya conocemos.

The Fate of the Furious

Octava película en la saga de Rápido y Furioso. Protagonizada por Vin Diesel y Charlize Theron.

Alien: Covenant

Dirigida por Ridley Scott, quien se encargó de la dirección de la película original de Alien, será la continuación de Prometheus y contará la historia de la nave "Covenant" y su tripulación quienes al investigar un planeta lejano descubren algo peligroso que los obligará a hacer todo lo posible por escapar del mismo.

Guardianes de la Galaxia Vol 2

Starlord, Groot, Rocket y los demás están de vuelta en una misión que los llevará a descubrir quién es el padre de Peter Quill.



Transformers: The Last Knight

5ta entrega de la saga de Transformers, muy poco se conoce de la trama. Contará con las actuaciones de Stanley Tucci y Mark Wahlberg, entre otros.

Wonder Woman

Gal Gadot regresa para interpretar a la Mujer Maravilla, en una película situada en la primera guerra mundial donde Diana tendrá que enfrentar grandes peligros y demostrar por qué es la superheroína más poderosa.



Cars 3

Rayo McQueen está de vuelta y tratará de demostrarle a una nueva generación de corredores que él sigue siendo el mejor, en la 3era aventura de los autos más famoso de Pixar.

Estas son las películas más anticipadas para la primera mitad del año, espera la segunda parte en la que veremos algunos de los estrenos para el segundo semestre de 2016.

¿Crees que faltó alguna película en el listado? Dejala en los comentarios.