¡Adiós, fibromas… Hola, salud!

Histeria... Una palabra que a nadie le gusta escuchar. Viene del griego HYSTERA... ÚTERO. El útero es el órgano de la mujer donde se desarrollan los bebés. Hace 15 años (tengo 47) me detectaron fibromas (tumores benignos muy comunes en las mujeres en edad fértil). ¿El remedio? Embarazarme. No gracias, seguimos.

Cinco años después quedé embarazada y a medida que crecía mi beba en el útero, crecían lo fibromas. Luego pararon y mi embarazo llegó a buen término.

En los últimos 10 años, he sangrado mensualmente como un cerdo en el matadero de forma dolorosa. Hemoglobina por el piso, falta de vitaminas, nutrientes, etc, etc, etc. La hemoglobina permite que llegue al cerebro el oxígeno que necesita. Y a mí no me estaba pasando.

Hace dos años, la inminencia de mi extracción de útero se hizo una realidad que fui dejando de lado por mil razones: miedo, falta de tiempo, no poder tener más hijos, etc.

Hoy, lunes se cumple una semana de que me extrajeran el útero. Parecido a una cesárea, el posoperatorio y los cuidados ya los conozco.

Es la promesa de todo esto lo que me tiene fascinada. Y ni una regla más. No más sangre.

Habiéndome dejado los ovarios, mi futuro se ve espectacular. Se supone que el hierro: arriba, el oxígeno: arriba, la energía: arriba. Todo mejorará. Mi útero estaba enorme, lleno de bolas, deforme. Un horror. Me dejé estar y pude haberme complicado mucho si seguía esperando.

Me doy cuenta ahora que viví durante años con poca calidad de vida, sin salud, realmente.

¡¡¡Y no puedo esperar a terminar mi convalecencia para comenzar a ejercitarme, estrenar cuerpo energético y sano, salir, disfrutar, quemar mis tampax!!!!

Ya les contaré en un mes, en 6 y en 1 año como sigo. ¡Sospecho que cada vez mejor!