¡Hola, Oscar!

La Alfombra Roja de la ceremonia de los Premios de la Academia tiene también su aporte al mundo de la moda y el estilo. Este año hubo menos audiencia televisiva mundial y menos cosas bellas para ver. Pero hubo, siempre hay. El color: blanco. El look de maquillaje y cabello: frescos. Los hombres: bellos. Ellas: radiantes.

Mejor Diseño: Paz Vega. Vestida por Christopher Bu. Un traje digno de la Gala del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

La Diva: Jane Fonda. 80 años y rockeando en blanco con entalle perfecto y cuerpo que arde. Vestida por Balmain ¡y con el clutch (cartera sobre) más bello de la historia!

Mis Mejores: Allison Williams en un Armani nude e impecable; Margot Robbie en Chanel y Allison Janney gloriosa de rojo en Reem Acra.

Lamentable: Salma Hayek vestía de Gucci, pero se agregó años con este look confuso; Rita Moreno complicó la cosa con mucho accesorio y un top que pudo ser mejor. Emma Stone... aun me pregunto "¿por qué?". En un smoking de Louis Vuitton.

Indefinidas: Lupita Nyongo estructuradísima en un Versace muy dorado, ha tenido mejores momentos; Nicole Kidman de azul espectacular de Armani Privé, con un lazo que no termino de definir si SÍ o si NO. Saoirse Ronan en Calvin Klein... no muy sentador. Sandra Bullock en Louis Vuitton... siento que ella es mucho más que ese traje.

Mis Espectaculares: Viola Davis en un Michael Kors fucsia, cada vez más joven y radiante, Danai Gurira en un traje de seda de Gabriela Hearst y un detalle espectacular en el cráneo, y Gal Gadot en metal y flecos vestida por Givenchy.

Radiantes: Jennifer Lawrence en Dior y Jennifer Garner en Atelier Versace, ambas en trajes que no me dicen nada especial, pero sus rostros y cabellos gritaban DIOSA por todas partes.

Inigualable Estilo: Zendaya, mucho mejor que el original de la pasarela, en un tono único y luciendo glamorosa, femenina y modernísima en Giambattista Valli.

Controversial: el look de Eisa Gonzalez en un Ralph Lauren color narciso, para mí un SÍ absoluto, aunque muchos opinan que debió estar más vestida y producida.

FOTOS - Alfombra roja de los Premios Oscar

Mi Mejor Traje de la Fiesta de Vanity Fair: Kendall Jenner, de Redemption.

Mi Hombre Mejor Vestido: Armie Hammer en terciopelo rojo por Giorgio Armani.

Ahora... nos queda esperar a la gala de MET y que llegue de nuevo fin de año con el inicio de la temporada de alfombras rojas que hacen las delicias de los fashionistas y curiosos del mundo cada año.

Mientras tanto apliquemos lo visto: blanco, rojo y metalizado; aún queda algo del trend nude (piel) con aplicaciones en cristal. Líneas sobrias, mangas, escotes profundos; maquillaje natural y cabellos preciosos, sueltos y con ondas.

¡Que el año brille, chicas, que ya Oscar habló!