Paja, rafia, bolsos, sombreros… bellezas de un verano ardiente

Punto #1: Moda

Este verano viene bellooooo. Ya hace meses los bolsos redondos de rafia venían haciendo furor.

El verano siempre trae lo fresco, lo liviano, lo orgánico, lo crudo.

Un canasto o bolso gigante de paja, colores, neutros, pompones, cintras entrelazadas, flecos, muuuuucho espacio.

Un sombrero de ala ancha en color natural, marrón, negro, naranja, etc., con mi nombre escrito en lentejuelas o en lana, con cintas, con flores. Y no: una gorra de beis y una visera no aportan el estilo del sombero o pamela. Y cuanto más grande, más Wow!

Yo confieso que soy fanática de los canastos de rafia súper grandes. Los uso todo el ano. Los seguridad de los bancos se asoman a buscar a un perrito que no está, los seguridad de las tiendas me siguen por todos lados, espantados. Pero son geniales: salgo con billetera, celular, llaves, maquillaje. Regreso con la bolsa del supermercado, la de la ropa que compre, los juguetes de mi hija, las cosas que se me habían quedado en el auto, etc. Una maravilla. Amplios, hermosos, lujosos, ¡infaltables!





Punto #2 Protección

Aquí me refiero a los sombreros. No hay bloqueador que haga mejor trabajo que un sombrero. No insistan. Y en Panamá es justo y necesario. Punto.

El Instituto Oncológico de Panama solamente, registró unos 600 casos en 2016, versus 157 casos 3 años antes. El cáncer de piel es uno de los 5 tipos principales de cáncer que afectan al país.

Protegidos y fashionistas,¿qué más se puede pedir? Un verano más largo nada más.