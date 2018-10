La Semana de la Moda en Panamá

Llegó y se fue. Y nos quedamos con ganas de más. Pero... ¿qué es realmente Fashion Week Panama?, ¿Una sarta de desfiles y gente yendo a lucirse?

Sé que muchas personas opinan así y, que no sienten particular curiosidad por ver de qué se trata el tema. O tienen asumido que saben exactamente de qué se trata.

Se trata de Moda. Sí.

Se trata de diseñadores que son de aquí y otros de afuera. Sí.

Se trata de ir a lucirse. Sí.

Pero se trata de muuuuucho más que eso.

El sueño hecho realidad de las amazonas de Physical, respaldado por otros tantos locos lindos y héroes del futuro local, es una puesta en escena que lleva meses el trabajo arduo de venta, planeamiento, logística, proyección, búsqueda de diseñadores, edición y curación de colecciones, relaciones públicas para contacto de diseñadores extranjeros, bloggers, influencers, patrocinadores, especialistas, etc, etc, etc.









¿Por qué ir a Fashion Week?

Porque la Moda es una expresión de arte.

Porque apoyar Fashion Week es apoyar lo local. Pero ojo: lo local con calidad internacional, ¡porque es pura calidad internacional!

Porque se hacen contactos y se conoce gente interesante.

Porque nos llenamos de motivos al ver tantas cosas lindas y gente bien arreglada.

Porque cada stand es una experiencia que vale vivir.

Porque cada pasarela es un guacho de emociones entre música, luces, color y diseño.

Porque es lindo - aunque sea una vez al año - vestirnos como no nos animaríamos el resto del año.

Porque se aprende muchísimo de tendencias, moda, telas, cortes, costuras, detalles.

Porque se aprende muchísimo de especialistas internacionales que traen temas como Marketing, Marca personal, Reciclaje de Moda, etc.

Porque nos encontramos con el retorno de nuestra Michelle Zarak, la reiteración de la exquisitez de Helene Breebaart, descubrimientos fascinantes de diseñadores como Marcos Luengo, de España, porque perdemos el aliento con colecciones como la de Marciscano, porque el olor a femineidad de Lidia Minota no tiene precio, etc, etc.

Porque entre ir o no ir, es mil veces mejor ir.

Si nunca has ido, si tienes dudas, si quieres ir, si no quieres ir: VE. Es una experiencia que vale la pena vivir. Mil por ciento.