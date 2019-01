¿Shopping en pareja?

635x357 Un rato a la sección de accesorios y calzado y listo, teníamos a una pareja maravillada con sus nuevos looks..

Hace unos días tuve la experiencia por primera vez en mi vida, lo confieso, de irme de shopping con una pareja por igual.

Si hago cambio de look o personal shopping con un caballero, por lo general es con él solo. Igual con una mujer porque es casi imposible que su pareja quiera venir.

Con el último cambio de look que regaló CONWAY en las redes sociales, me llegó la hora.

Otra confesión: no conocía bien el departamento de hombres del almacén.

¡Y qué sorpresa! Completísimo y moderno. Bien surtido, colorido y elegante.

La esposa me comentó que él usaba jeans y polo la mayor parte del tiempo. Él me contó que ella no usa faldas.





Los colores de él eran muy definidos. Los de ella, no tanto. Habría que probar un poco.

Una hora de recorrido, selección, consulta. Una hora de prueba, modelaje y diversión. 5 minutos para decidir. ¡Todo les encantaba!

Un rato a la sección de accesorios y calzado y listo, teníamos a una pareja maravillada con sus nuevos looks.

Él de pantalón y camisa manga larga ultra fashion.

Ella en un sexy traje largo informal.

A los dos días nos encontramos en Tu Mañana para un reportaje. Se veían frescos, contentos, y usaban el mejor accesorio de todos: una gran sonrisa.

Difícil describir la satisfacción que da compartir con gente maravillosa que quizás de otra forma jamás habrías conocido, y despedirnos con un fuerte abrazo, habiendo recibido tanto todos. Las satisfacciones de la vida, ¿no?

Por algo dicen que en CONWAY la vida es bella.