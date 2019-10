¡Se acercan las graduaciones y primeras comuniones!

Eventos sociales de distinta índole y requerimientos.

Eventos en los que nos enorgullecemos de los jovencitos, ellos son los protagonistas.

Y nosotras queremos vernos bellas y adecuadas.





Leer las invitaciones, analizar lugar, horario y contexto del entorno. Preguntar, pedir ayuda. Y JAMÁS salir a buscar la ropa dos días antes! Muy arriesgado.

Los tonos sobrios y claros predominan.

Maquillaje top hecho en casa, o si no, profesional. Suave con las pestañas ese día.





Cabelleras o recogidos impecables.

Zapatos y bolso que se vean finos. Carteras pequeñas. Accesorios que sean joyas o que se vean de calidad.

Nada de escotes ni ropa ajustada o muy corta. Poca extravagancia, poco protagonismo. Adecuadamente bellas. Recordemos siempre que aunque es en evento importante, no es nuestro día. Elegancia y sofisticación, sí. Looks arriesgados y provocativos, no.