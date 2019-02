Mi amigo Oscar

La noche del domingo cerró con broche de oro la temporada de red carpets en Estados Unidos.

Glam hollywoodens, hubo.

Controversia, también.

Nuevos colores protagonistas.

Si los premios no hicieron felices a todos, el red carpet dio para gozar.





Los hombres fueron desde divinos y clásicos como Rami Malek , Diego Luna por Brunello y Bradley Cooper en Tom Ford; hasta innovadores como Nicholas Hoult en Dior, Billy Porter en un traje strapless (!!!) De Christian Siriano, y Jason Momoa en Fendi con terciopelo rosa de pies a cabeza. Todos super wow.





Mujeres usando traje de hombre: Amy Poehler, Elsie Fisher y vestida por D Squared, fabulosa en rosa metalizado: Awkafina.

Golazo: Melissa McCarthy fabulosa en pantalones y capa por Brandon Maxwell.

Super avant garde: Brie Larson en Celine, Emma Stone en Louis Vuitton y la compositora Diane Warren.





Las veteranas: Glenn Close se equivocó con Carolina Herrera y Helen Mirren brilló en Schiaparelli. Barbra Streisand no-no; Bette Midler sí-sí.

Diosas: Danai Gurira en Brock Collection, JLo en Tom Ford, Regina King de blanco por Oscar de la Renta y Jennifer Hudson en Elie Saab.

Los colores de la noche: Rosa y Fucsia.





Las mejores exponentes: Julia Roberts en rosa candy por Elie Saab; Gemma Chan en una nube fucsia de alta costura divina, fruncida y con bolsillos, por Valentino... Y la diva top: Angela Bassett por Reem Acra.

Pesadillas en tul: Kasey Musgraves en rosa y 200 yardas de pastel fucsia por Giambattista Valli; Linda Cardellini por Schiaparelli. Lindos y cursi.





Lo peor de la noche: Tessa Thompson en Chanel.

Incomprensible: Olivia Colman en Prada.

Sí pero no... Charlize Theron en Dior y Bvlgari: un look para dentro de 10 años y un color de pelo que deberia evitar.





Las top top top:

Michelle Yeoh exquisita en Elie Saab.

Kiki Layne divina en Atelier Versace.

Lady Gaga perfecta en Alexander McQueen y el canario de 128 kilates de Tiffany.

Las otras estrellas: los impresionantes brazaletes de Emilia Clarke, Charlize Theron, Michelle Yeoh, etc, etc, etc.

El momento top: Gaga y Cooper cantando Shallow.

Una noche dorada, sin duda.

Nos vemos el año entrante, Oscar!