¿Cómo nace un blog de Moda e Imagen cuando no sabes nada del tema?

Por raro que parezca a un Millennial (e inaceptable para un Z), mucha de la gente de la Generación X (yo, por ejemplo) se ha tomado un tiempo en adaptarse al agigantado avance de las tecnologías de la comunicación. ¡Pero ahí vamos!

Y no es tema de cambiarse el chip, es muuuucho más... ¡imagínense que lo que nosotros tenemos en los vasos sanguíneos es la torre de un computador de los 90s!

En fin. Me llaman un día y me proponen hacer un Blog. Moda e imagen, belleza. Es lo mío. Pan comido... ¿no?

¡Pues no! El tema es EL FORMATO. El Blog y mucho más importante aún: USTEDES, LOS LECTORES.

Así que me lo leí todo, me lo estudié todo, escuché a chicos de la mitad de mi edad (y menos) que me dieron cátedra... y, finalmente, vi la luz.

Yo, María Sofía, bloguera de Moda e Imagen desde hoy. Soy una fuente más de ideas, consejos, noticias, comentarios y conversaciones... ¡y me encanta! Bienvenidos a un mundo de belleza, modernidad, estilo y objeto de consulta con las mejores respuestas, ideas y sugerencias.

Este Blog nace bajo el espectacular sol de verano de Panamá: huele a arena, a mar, a campo, a luz. A rosado como flor de guayacán, a turquesa marino, a amarillo soleado. La moda y nuestro estilo reflejan quiénes somos y cómo nos sentimos; este mundo loco y lindo nos observa y nos mide por nuestro valor humano y, también un poco por nuestro aspecto: por la cara que le damos a la vida.

Inicio así este viaje en el que pararemos por todas las áreas que nos complementan y nos hacen seres humanos integrales: nuestra capacidad de proyectarnos físicamente, vestirnos, arreglarnos para impresionar, desenvolvernos en sociedad seguros de cómo nos ven los demás, estar al día en las tendencias de la moda, la imagen y el estilo, conocernos mejor a nosotros mismos, saber sacarnos partido y todo lo que necesitamos para brillar por fuera como brillamos por dentro.

Comienzo con un breve editorial de streetstyle, moda playera y una guía de uso del color en la oficina durante el verano. ¡Y seguimos!

1. STREETSTYLE en vísperas de la Semana de la Moda en París

Andan las calles de París revolucionadas:

En pocos días se darán cita los diseñadores de las casas de moda más grandes de Francia- y del mundo. Un breve vistazo de cómo se llenan las calles de más estilo, si cabe.

2. MODA PLAYERA

¡Este verano es fresco y suave! Los colores pasteles se toman las aguas. Blanco sigue siendo un súper SÍ y el amarillo narciso o quemado es protagonista. Los trajes de baño y salidas de playa van desde pequeños y triangulares hasta de talle alto y top tipo bandeau o tubo. El estilo ganador de este verano: el traje de baño enterizo. Las salidas más fashion son blusones o vestiditos, y son #1 los blancos con piedras de colores.

3. COLOR EN LA OFICINA

Si no usas uniforme o tu trabajo te permite cierta libertad en el vestir, elige los colores top y las más bellas combinaciones de este primer trimestre 2018. Los cortes, estilos o telas son los de siempre en esencia: prendas apropiadas para la oficina o el trabajo. El toque será el color: amarillo narciso (quemado), azul eléctrico, teal (aqua clarito), rojo cereza, ultravioleta (el color del año), celeste y rosa bebé.