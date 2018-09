El clóset, ¿me dejarías entrar?

635x357 Tener un clóset lleno de nada que ponerse es algo muy común. Y es una situación que no te permite ver ni lo que tienes ni lo que necesitas. Foto/Martinmark | Dreamstime.com.

¿Está ordenado, clasificado, nada sobra, nada falta? Sigo preguntando utopías... ¿Lo tienes ordenado por función o color o estilo o clima o según el corazón?, ¿Es más negro que otra cosa? O ¿es tan colorido que parece Barbie explotó ahí?

Te doy pistas para que no tenga que ir yo para allá:

Trabajo y social separados si son dos looks muy diferentes. Ordena por estilo: pantalones, faldas, camisas, blusas, etc. Cada estilo ordénalo por color. Si no lo has usado en 6 meses y no es traje de fiesta o abrigo de viaje, sácalo. Si no que te queda, sácalo. Si no te queda bello, sácalo. Si no te gusta, sácalo.

Tener un clóset lleno de nada que ponerse es algo muy común. Y es una situación que no te permite ver ni lo que tienes ni lo que necesitas.

La palabra mágica: EDITA. No lo tires si no estás lista, pero sácalo de closet porque ahorita mismo no tiene cabida allí.

Idealmente debes tener un traje sastre negro súper wow y, quizás otro de color azul o beige. También un blazer muy bien cortado, azul marino o gris.

Debes tener:

4 pantalones de vestir negros, y 4 en otros tonos.

3 camisas blancas tipo de hombre, impecables, y unas 3 en otros colores.

2 faldas rectas o tubo, elegantes y quizás 3 en corte A o con vuelo.

Una docena de blusas y tops que vayan con todas tus partes de abajo y ojalá con el blazer.

Un mínimo de 4 trajes hermosos de corte simple que te queden divinos, y sirvan del día a la noche.

2 o 3 cardigans tejidos en negro y otros colores neutros.

3 pares de jeans ultra wow y media docena de tops bellos y sexy para salir a bailotear.

2 pantalones negros espectaculares para salir de noche.

Zapatos negros, 3 pares; nude, 2 pares; sandalias y plataformas, 3 pares; zapatillas fashion 2 pares.

Un bolso negro, un bolso de un color espectacular, un sobre divino para bodas, etc, etc.

No es comprar por comprar ni amontonar: es tener un closet inteligente, que tenga lo que necesitas, que sea intercambiable, combinable, que se complemente a sí mismo. ¡Haz policía hoy mismo, haz circular esa energía estancada: saca, revuelve, regala, vende, desaparece, quema, renuévate hoy!