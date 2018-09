Una cucharada de mi propia medicina... maquillaje

Tengo años organizando cursos, talleres, seminarios, etc. Todos los dicto yo. Menos uno que hago con poca frecuencia, el de MAQUILLAJE.

Muy solicitado, es también el fantasma gris en mi propia vida. Comencé a ponerme bajo las luces a los 10 por el ballet, y a los 16 ya estaba modelando. Tanto en la Academia de Danza como en la Escuela de Modelos te enseñan a maquillarte completamente y hasta a pegarte pestañas falsas.

Pero la práctica, la actualización, la técnica, la disciplina, los nuevo productos, los nuevo descubrimientos... pueden dejar obsoleta cualquier cosa que una supiera del tema, Entonces armé un curso de maquillaje con una cantidad determinada de sillas. La noche anterior quedaba una disponible... Y LA TOMÉ. ¡Qué emoción! Cuando uno se dedica a esto, no toma los cursos, no oye, está trabajando, organizando, atendiendo.

Pero esta vez, toda la clase estaba a cargo de un pro. Jerry (Herrera) era EL MAN. Yo sobraba. La clase era en KRYOLAN, demasiado organizada y completa el área y la gente a cargo. Me iba, me dormía o APRENDÍA ALGO NUEVO. Así que tome una silla, mi libreta de apuntes, mi bolsota de maquillaje con brochas y productos sub utilizados y estuve 4 horas gozando como una niña con algo nuevo.

¡No pueden imaginarse! Un placer de principio a fin. Ya sé para qué sirve TODO, cómo se aplica TODO, cómo se usa CADA BROCHA, etc, etc, etc.





A Jerry Herrera, chitreano y artista, lo conozco hace años. Talentoso, tiene una gran cualidad: sabe enseñar. Me permitió a mí y a todas aprender a conciencia.

Paso a paso, cada producto, el orden, las alternativas, los mitos iban desapareciendo, los errores se iban borrando, descubrí una base mágica, me sorprendí con un pulso fabuloso para delinear, valoré como nunca el gel bajo las sombras, experimenté la diferencia entre brochas que veía iguales antes. Nos demostró dulzura, humor, paciencia y gran conocimiento de su materia.

Grandes ventajas se tienen al trabajar en un estudio de maquillaje montado para eventos como éste. KRYOLAN puede haber sido fácilmente la primera marca en Panamá con maquillaje HD. Las bases, las brochas, cremas, productos en gel son increíbles.

Fuimos de 0 a 100. Queda mucho por aprender, y así será. Yo salí sintiéndome una reina, se veía tan pro, tan hecho por Jerry y no por mí, que me sentí más orgullosa que nunca de mi aprendizaje y trabajo.