La locura fashion de Cannes

El Festival de Cannes, un evento tradicional, realizado en la riviera francesa... exquisito, que cumplió 72 años.

Muy francés, lleno de arte y estrellas.

Y que este año hizo trizas el protagonismo del red carpet de los premios Oscar... menos mal que se llevan 3 o 4 meses de diferencia...

El Festival de Cine de Cannes es de día y es de noche durante muchos días. Del 14 al 25 de mayo vimos desfilar las mejores películas, las más raras, las más lejanas, y a sus estrellas. Y también los colados. Las top models, lo famosos-por-ser-famosos, etc.

FOTOS - Cannes 2019

¿Las pelis?

Érase una vez en Hollywood, de Tarantino; ROCKETMAN, sobre Elton John; Dolor y Gloria de Almodovar; Diego Maradona de Asif Kapadia, y un montón más.

¿La gente?

Di Caprio, Brad Pitt, Elton John& Taron Egerton, Iñarritu, Antonio Banderas, etc., etc., etc.





¡LA ROPA!

Demasiada y demasiado bella.

ELLE FANNING en Valentino, en Dior,

KAROLINA KURKOVA en Etro,

DAKOTA FANNING en Armani Prive,

IRIS MITTENAERE (Miss Universo 2016) en un increíble Michael Cinco de plumas rosa,

SRIRITA JENSEN en Michael 5inco, la tendencia fueron capar y capas de tul y vuelos, y su loo violeta fue el rey del trend.

Giambattista Valli





KENDALL JENNER también de Giambattista Valli para la gala de AmFar,

TARON EGERTON impecable y divertido vestido por ETRO, y con Elton John.

PAZ VEGA en Ralph and Russo

y decenas de estrellas y no estrellas, vestidos por estrellas del mundo del diseño y la moda, que dieron el glam necesario a un festival que tuvo películas buenas y no tan buenas.

Un banquete total para mí, este festival ha cambiado su look despreocupado y europeo, y está muy producido y refinado, más hollywoodense quizás, e infinitamente más espectacular... au revoir, fashionistas!