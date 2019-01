El rey del verano: el traje de baño

Si no lo llevas, es raro.

Si no tienes, es triste.

Si es feo, es imperdonable.

Si te queda mal, ¡tenemos que hablar!

Es el traje de baño.

Bikini, trikini, tankini, enterizo, monokini, et., etc., etc.

Entero: si eres tímida, si no quieres ensenar el abdomen, si estas reajustando tu cuerpo en peso, etc.

Bikini: si te gusta y estas cómoda con él, dale.

Todos los demás: cuestión de gustos.





El panty es grande, es chico, es triangulo, es a la cadera, es talle alto, es tipo faja.

El bra es pequeño, con copas, sin copas, grande, en triangulo, bralette, crop top. strapless, con tirantes, con vuelos.

El entero es clásico, es sexy, es tipo lycra (con mangas largas para protección solar). Muy cool encontrarlos básicos y sexy tipo Baywatch y con mensajes escritos.

Los colores son blanco, marfil, champaña, verde, rojo, floreados a full. Muy primaverales. Muy frescos.

El traje de baño debe ser lindo, cómodo, de la talla correcta.

Si es claro, le entrará arena entre las fibras y quedará curtido, cuidado.

No debe transparentarse.





Y ten en cuenta que diseños muy intrincados, por espectaculares que sean, te pueden dejar marcas de sol que después te complicarán para usar tops y trajes escotados.

Un tema importante: hay trajes de baño cuya tela tienen filtro solar. Prefiérelos.

El SÍ de la temporada: bikinis y enterizos enjoyados, una belleza total.

El No de siempre: se usa traje de baño para bañarse, y suéter de lycra si hay mucho sol, ¡no a las 4pm!

Pantalones o shorts o lycras largas o cortas, no por favor. Es bañarse con ropa. Las salidas de baño son al salir del agua no para usarlas en el agua.