Es la primera vez que estoy para estas fechas lejos de los míos, pero tuve la oportunidad de compartir con un grupo de chicos de diferentes países latinoamericanos y pasar Noche Buena en Madrid .

Entre música latina, risas y abundante comida compartimos la similitudes, diferencias y expectativas que se tenían acerca de nuestros respectivos países de origen y en ese momento por más kilómetros que existan entre mi tierra y yo pude sentirme en casa.





Lejos de nostalgia o tristeza, sentí el silencio . ¡Sí!, leiste bien, el silencio. Fue tan impresionante sentir ese vacío de salsa navideña, de fuegos artificiales , de niños corriendo a abrir sus regalos , que me sentí desubicada en tiempo y espacio. Caminamos por las calles de Madrid en Noche Buena y parecía un domingo más en Panamá cuando todo el mundo ya está guardado en casa, a las 12 no sonó ni un solo silvador, por las ventanas del edificio no se veía señales de fuegos artificiales. Sentí una navidad en silencio, una navidad en mute.

Dentro de la casa donde estaba, tratamos de mantener nuestro espíritu navideño latino, cena obligada a las 12, brindis y muestra de buenos deseos hacia los demás. A eso de la 1:00 am se escucharon algunos fuegos artificiales y el chiste fue…

Seguro son panameños y por eso los están tirando tan tarde

No estoy segura que tan bueno o malo haya sido ese chistin.









Hoy escribo estas líneas recordando todo lo que hacemos en casa para celebrar la llegada del niño Dios, y puedo decir que nada se compara a estar en familia y tener el privilegio de sentir el calor de hogar y las bendiciones que recibes de parte de tus seres queridos. ¿Cuántos se identifican?

Pero, ¿por qué la navidad parece menos importante en Madrid?, la respuesta que obtuve fue… Porque aquí se celebra el día de reyes, momento en que los reyes magos llegan al pesebre y entregan los regalos, por eso los regalos se entregan hasta el 6 de enero.

Y entonces todo tuvo sentido, ahora me queda esperar a esta fecha y disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos, esperen la nota acerca del tema.

Por ahora solo les puedo decir, ¡que la celebración de Jesús sea siempre y te deseo, a ti que estas leyendo esto, sí a ti mismo, deja de fingir que no sabes que me refiero a ti, que tengas una Feliz Navidad!