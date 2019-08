Top 5 características de la cámara del Huawei P30 Pro

Hoy un shot cultural diferente, en esta ocasión voy a contarles un poco acerca de la gran experiencia que tuve con el Huawei P30 Pro y no lo digo por cepillar, de verdad me impresionó las bondades de la cámara de este dispositivo.

Tuve la oportunidad de participar del Huawei Night Shot Challenge, donde nos retaron a tomar fotos en condiciones de luz poco favorables y donde uno cree que saldrán las peores fotos jajaja , pero una buena cachetada nos dio este aparato.

¿En qué consistió? En poner a prueba 5 features o características de la cámara: la macro foto, el zoom 50x, el retrato inteligente, el super night shot y el ultra wide angle.





Aquí mis impresiones…





1. SUPER NIGHT SHOT

Lo mejor de la cámara, por mil… porque no solo es un night shot, sino que hace HDR (High dynamic range/alto rango dinámico), lo que hace que la definición de los detalles sea muuuuy buena, al igual que la compensación de la iluminación en las áreas de sombra vs las áreas iluminadas. Para muestra un botón, ésta es mi foto favorita del recorrido que hicimos .





También tengo que compartirles esta foto porque me impresionó la cantidad de luz que se captó en la escena, ya que ese pasillo realmente estaba oscuro y en la foto pareciera que estuviera iluminado. Solo hay un detalle, al ser fotos tan claras en pocas condiciones de luz, son fotos que se toman con una velocidad de obturación baja, lo que significa que debemos tener precaución de no mover el dispositivo mientras se hace la foto, porque toma un par de segundos en generar la imagen.









2. MACRO FOTO

El segundo lugar se lo otorgo a la Macro Foto, ¡¡¡ESTÁ BUENÍSIMO!!! Para los que me leen por primera vez, yo dicto talleres de fotografía de producto con celular, y siempre recomiendo los lentes adaptables para celulares, donde puedes obtener un gran acercamiento de los objetos que fotografías. Pero con este feature creo que esa compra pasa a segundo plano, porque hace un acercamiento muy muy nice sin necesidad de un accesorio. Aquí la comparativa de la foto con mi celular (Huawei P20 Lite) y la tomada con el Huawei P30.





3. ULTRA WIDE ANGLE

El tercer feature que más me gustó es el Ultra Wide Angle, no solo porque también te puedes ahorrar un accesorio de lente wide angle, sino porque lo puedes mezclar con el night shot y tienes fotos panorámicas hermosas. Full recomendado para fotos de paisajes o estructuras arquitectónicas.





4. RETRATO INTELIGENTE

Tengo que ser muy muy honesta, tengo un Android pero las funciones de modalidad “retrato” no me convencen; para mí, la mejor cámara con este feature es la del Iphone. Su efecto de profundidad de campo me parece el #1 del mercado móvil, pero debo darle crédito al nuevo Huawei P30, que es uno de los mejores efecto retrato que he visto en dispositivos Android de marcas comerciales. En definitiva, tener la posibilidad de combinarlo con el night shot le da un valor agregado.





5. ZOOM 50x

Esta función la dejo en el último lugar porque no es una feature que sienta muy útil para las fotos con celular. Es interesante ver el alcance del lente telefoto que tiene incorporado el dispositivo, pero debemos tomar en cuenta el hecho de que a mayor distancia focal menor estabilidad, por lo que es imperativo usar trípode para hacer estas fotos, si queremos que salgan relativamente bien. La prueba la hicimos de noche, lo que le agrega un nivel de dificultad adicional para tomar las fotos, por lo que les comenté anteriormente acerca de los shots a baja velocidad de obturación. Si pudiera hacer la prueba de día, tal vez pueda tener otro punto de comparación.





En definitiva, el nuevo Huawei P30 ha ido más allá de las capacidades regulares de las cámaras de los celulares regulares. Si pruebas sus bondades de seguro quedarás in love.









P.D. Las fotos compartidas están en crudo, directamente de los dispositivos, no tienen ningún tipo de edición.