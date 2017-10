¿Por qué hablar de cultura?

¿Cuántas veces escuchas la pregunta: De dónde eres? Buuuuenooo, déjenme contarles algo, durante algún tiempo esta pregunta fue un poco incómoda porque tengo herencia de dos países que, a pesar de estar uno al lado del otro, culturalmente son muuuy diferentes, y además nací en un país que aún no conozco... triste. Por lo que a veces no sabía qué decir.





Con el paso del tiempo viviendo en Panamá, aprendí a apropiarme de la identidad cultural del país en el que vivo y del cual corre sangre por mis venas... ¡LA PANAMEÑA, PAPA! Decidí sentirme una más que ama la bandera y grita con la selección.









Esta decisión tuvo que ver con la oportunidad de trabajar en un proyecto cultural, con el cual pude vivir de cerca las raíces de nuestras tradiciones y entender el por qué de muchas de nuestras costumbres como panameños. Sin contar con la cantidad de herencia extranjera mezclada que hoy es el resultado de Panamá.

Esta experiencia me hizo querer gritar aún más alto que soy PANAMEÑÑAAA!!!!!





Ahora he visto mucha gente con situaciones similares a la mía, así que fue un alivio pensar que no era la únia extraterrestre . Con este sentimiento, se me ocurre crear este espacio para exponer y compartir mi curiosidad acerca de la diversidad cultural que compartimos; sin importar de dónde vengas, siempre tenemos influencias y herencias de muchos lugares que ni imaginamos, y pueden expresarse en nuestros genes o en el plato de comida del almuerzo.





Soy Daisy Serracín, hija de una tica y un panameño, nacida en Ucrania, específicamente en la ciudad de Donetsk, pero cuando surge la pregunta ¿de dónde eres?, respondo: Panamá





Te invito a descubrir datos culturales tanto de Panamá como del mundo. El hilo conductor de esta historia serán las fotografías que he podido capturar, y de paso, comparto con ustedes mi pasión por este arte y algunos tips para que puedas sacarle provecho a tus trips, y conserves lindos recuerdos .