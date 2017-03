Color guide: rosado

635x357 ¿Cómo combinar el rosado? Foto/The Joy of Fashion.

¡Hola, chicos!! Todos los que siguen mis redes sociales @MarieMcGrathPTY seguro ya saben que tengo un nuevo look con cabello rosado!!! No es ningún secreto que rosado es de mis colores favoritos, y por eso quiero compartir con ustedes mis tips de cómo lucir este color ultra femenino de una forma elegante y chic.

El color rosado luce precioso con...

Frambuesa

Para transformar el color rosado de ultra "girly" a un color más elegante, yo recomiendo combinarlo con el color frambuesa. Este juego de colores similares, pero de diferentes saturaciones da como resultado un look monocromático que luce ultra glam tanto de día como de noche. No olvides añadir accesorios dorados para darle un toque de brillo.





Azul

Es un color que me encanta (en realidad, es mi favorito) porque luce excelente con básicamente TODOS los colores, y el rosado no es la excepción. Para crear un look con impacto, prueba usando un vestido en rosado vibrante y combínalo con un toque de azul en los zapatos o en la cartera.





Amarillo

Una combinación más inesperada y divertida es juntar rosado con el color amarillo. Esta combinación grita verano y es perfecto para crear outfits de fin de semana para salir a pasear con tus amigos. Como ya tienes dos colores tan llamativos, opta mejor por accesorios pequeños y sutiles que no llamen mucho la atención.





Aqua

No podía faltar mi combinación de colores favorita del momento: Rosado con Aqua!! Esta combinación nunca falla, especialmente cuando añades un poco de blanco a tu look. Prueba esta combinación fresca luciendo un top blanco, con pantalones o falda aqua, y añadiendo zapatos o accesorios rosados.





Los invito a que prueben estas combinaciones de colores en casa y me avisan cómo les va en la sección de comentarios abajo. Atrévanse a añadir más color a sus looks diarios y les prometo que les alegrará el día. ¡Hasta la próxima, amigos!