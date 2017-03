Get the look: Agatha Ruiz de la Prada

¡Hola, chicos!! No es ningún secreto que soy una amante de los colores vibrantes y de detalles divertidos en mis outfits; y ¿quién podría ser mejor a esto que la famosa diseñadora Agatha Ruiz de la Prada? Ella tiene una habilidad tremenda de diseñar prendas audaces, diferentes y siempre con un toque de humor y color.

Para todos los amantes de esta diseñadora (como yo!), hoy les estaré mostrando tres formas en que pueden incorporar el estilo de Agatha Ruiz de la Prada a sus looks diarios.

1. Color, color, y más color!!

Definitivamente, lo que más llama la atención al ver una de las pasarelas de Agatha es su uso particular de una gran gama de colores vibrantes. Si eres tímida, prueba usando un vestido de un solo color brillante combinado con unos tacones de otro color llamativo. Si eres más atrevida, escoge tres colores para tu look y resáltalos a través de tus accesorios, bolsas, y hasta tu maquillaje. Según Agatha, entre más color, mejor!





2. Toques de humor

Otra particularidad de los diseños de Agatha, que a mí en lo personal me puede fascinar, es como ella no se toma demasiado en serio el mundo de la moda. En sus pasarelas, hemos visto a Agatha presentar atuendos inspirados en comidas, clima, y hasta monstruitos lindos creados por su imaginación. Obvio, nosotros no podemos salir de nuestras casas disfrazadas como una nube y arcoíris, pero lo que sí podemos hacer es incluir toques de humor a nuestros looks diarios. Por ejemplo, podemos lucir carteras que tengan dibujos animados de comidas. Otra buena opción es lucir collares y/o aretes inspirados en la cultura pop y personajes de cómicas.





3. Luce tu corazón

La marca que ha creado Agatha Ruiz de La Prada siempre ha tenido como su símbolo primordial un corazón ultra girly y chic. Por eso siempre vemos que sus pasarelas están llenos de diseños con detalles en forma de corazón. Los corazones nunca pasan de moda, así que seguro ya tienen en sus closets algún tshirt, collar, o anillo de corazón, ¿cierto? Ahora lo único que tienes que hacer es combinarlo con colores vibrantes y ya habrás logrado el look icónico de Agatha Ruiz de la Prada.





Como ven la moda no es algo que nos deberíamos tomar tan en serio, y los invito a atreverse a divertirse con la moda como lo hace Agatha Ruiz de la Prada. Seguro, ¡no se arrepentirán!! Compartan sus looks inspirados en esta diseñadora usando el Hashtag #TheJoyOfFashion y @Telemetro. Ciao amigos!