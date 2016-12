Get the look: Iris Apfel

¡Hellou, mis amigas! El que dijo que uno debe ser joven y "fit" para lucir chic y a la moda, claramente, nunca ha visto al icónico Iris Apfel. Esta mujer de 95 años es aclamada mundialmente por su estilo audaz y llamativo, y yo me incluyo como una de sus fans. Es más, hasta existe un documental en Netflix hablando de su estilo personal y su legendario closet sin fin. Definitivamente, vale la pena echarle un ojito ;)





Aunque Iris tenga más de tres veces mi edad, les confieso que tengo más de una cosa que aprender de su estilo único y vanguardista. Si a ustedes también le gustan los looks de Iris, pues hoy les estaré mostrando como ustedes pueden robarse su estilo.

1. Moda sin Miedo:

El detalle más importante para robarse el look de Iris es vestirse sin miedo de lucir diferente a los demás. Lo que más me gusta de Iris es que ella se viste únicamente para sí misma; creando looks que la hacen a ella feliz sin importar la opinión de otras personas. No duden de ustedes mismas y vístanse a su gusto para lograr un look único e irrepetible.





2. Accesorios Enormes:

Después de perder tu miedo a ser diferente, el próximo paso es lucir accesorios muy, pero muy grandes (en la mente de Iris, entre más grande, mejor!). Una buena opción para lucir accesorios llamativos sin caer en lo ridículo es combinarlos con piezas clásicas de un solo color y en diseños sencillos.





3. Esos Lentes únicos:

Tal vez, el accesorio más llamativo que luce Iris son esos lentes grandes con marcos negros gruesos. Ya sé, ya sé, la mayoría de nosotras no podemos lucirlos sin parecer payasas; pero sí podemos probar con unos más pequeños y sutiles. No olviden combinarlo con un lipstick rojo vibrante para hacerle juego.





4. Colores Vibrantes:

Por último, no olviden crear looks con colores llamativos y vibrantes tal cual como lo hace Iris! Sé que a muchas personas les da miedo lucir outfits de colores, pero los invito a que se salgan de su zona de confort y prueben algo nuevo para variar. Yo recomiendo colores como azul en sus diferentes tonalidades, ya que lucen fantásticos en mujeres de todas las tonalidades de piel. Les aseguro que no se arrepentirán.





¡Ya lo saben, chicas! Cuando dicen que debemos respetar a nuestros mayores, también deberían decir que debemos envidiar su estilo! Jajaja, ok ok, tal vez solo el estilo de Iris y unos cuantos otros. Pero lo que sí es seguro es que se puede lucir chic a cualquiera edad. ¡Hasta la próxima!