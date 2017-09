Get the look: Mila Kunis

¡Hola, chicos! En esta edición de Get the Look, les traigo un análisis del estilo de Mila Kunis. Esta actriz estadounidense nacida en Ucrania, nos robó el corazón en "That 70's Show" y ahora goza de su rol como mamá junto a su esposo Ashton Kutcher. A mí, en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención la belleza exótica de Mila, especialmente con su estilo casual y despreocupado. Aunque sus looks son muy sencillos, siguen teniendo bastante personalidad y estilo.

¿Quieren saber cómo lograr este look casual en casa? Pues hoy, les diré las tres piezas esenciales que necesitas para robarle el estilo a Mila Kunis!

1. Skinny Jeans

La pieza clave en el closet de Mila, sin duda, es su gran variedad de skinny jeans en colores variados neutrales como negro, gris y azul. La idea de este corte de jeans es mostrar las curvas de tu cuerpo, pero asegúrate de escoger un par de tela elástica para que sean cómodos también. Siguiendo la línea descomplicada que caracteriza a Mila, recomiendo combinar tus jeans con un tshirt blanco básico y zapatillas estampadas.





2. Blazers

A la hora de lucir más elegante, Mila no le mete mucha mente y opta por blazers. ¿Sabías que añadiendo un blazer a básicamente cualquier look instantáneamente te hace lucir más profesional y glamorosa? ¡Así es! ¿Vestido con blazer? Super. ¿Jeans, camisa, y blazer? Excelente. ¿Shorts, blusa, y blazer? ¡Genial! Comprueba este secreto de moda de Mila en casa y verás que siempre funciona.





3. Maquillaje Smokey Eye

Para terminar con broches de oro tu look inspirado en Mila Kunis, no puede faltar un maquillaje "smokey eye" para hacer lucir tus ojos más grandes y sensuales. Recuerda que es importante mantener tu labial neutral para que toda la atención sea en tus ojos. A Mila también le suele gustar lucir su cabello suelto y despeinado creando un look casual y sexy.





¡Y allí lo tienen chicas! ¿Ven lo sencillo que es robarse el estilo de la hermosísima Mila Kunis? Compartan sus outfits inspiradas en esta bella actriz en las redes sociales y asegúrense de taggearme @MarieMcGrathPTY para yo verlos! Hasta la próxima mis amores