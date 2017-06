Get the look: Wonder Woman

¡Hola, chic@s!! Una de las películas que está creando más sensación en este 2017, sin duda alguna, es la historia de la superheroína Wonder Woman, personificada por la guapísima actriz Gal Gadot.

Aparte de tener efectos especiales increíbles y buena actuación, mi parte favorita de toda la película es cómo resalta la fortaleza, bondad y valentía de un personaje femenino. Son pocas las películas de superheroínas mujeres y me encanta como Wonder Woman sirve de modelo para inspirar a muchísimas niñas y mujeres alrededor del mundo a ser independientes y fuertes.





Ahora ustedes también pueden lucir como toda una superheroína en sus looks diarios con tan solo añadir uno o más de estas piezas claves de su look!

1. Colores y elementos patrióticos

Wonder Woman nunca deja de lucir su lado patriótico a través de su disfraz en colores rojo, azul y blanco. Juega con las piezas que ya tienes en tu clóset para recrear un look similar combinando, por ejemplo, tus jeans azules favoritos con un top rojo y un blazer blanco. No olvides añadir detalles en dorado para simbolizar la armadura que suele usar nuestra heroína Diana. Mejor aún si tienes una bincha dorada gruesa similar al headband que luce Gal Gadot en la película.





2. Pulseras gruesas

Lo que no puede faltar en tu look inspirado en Wonder Woman son dos pulseras gruesas tipo "cuff". Si unas doradas te parecen demasiado llamativas, puedes optar por otras opciones más tropicales como bamboo o chaquiras. Recuerda mantener el resto de tus accesorios bastantes sencillos para no sobrecargar tu look.





3. Peinados trenzados

Hablemos de la gran variedad de peinados trenzados que podíamos ver a lo largo de la película Wonder Woman. Especialmente me fascinaron los looks de todas las mujeres "Amazonas" que lucían espectaculares en la primera parte de la película. Pónganse creativas a la hora de peinarse y prueba con diferentes técnicas de trenzas como fishtails, trenzas francesas, o el clásico trenza de 3 cuerdas. Si no saben cómo trenzar, tranquilas que en YouTube pueden encontrar un sin fin de tutoriales.





¡Y allí lo tienen chicas! Luzcan su lado más heroico y patriótico a lo Wonder Woman adoptando estas 3 piezas claves en sus outfits diarios. Compartan sus looks inspirados en esta icónica heroína en sus redes sociales y usen el tag @Telemetro y @MarieMcGrathPTY para que podamos disfrutarlos también. ¡Hasta la próxima mis amigos!