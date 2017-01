Greenery: color oficial del 2017

635x357 Greenery simboliza un nuevo comienzo. Foto/The Joy of Fashion.

¡Por fin ha llegado el 2017! Un año nuevo para re-inventarnos y experimentar con estilos nuevos. Y por dónde empezar mejor que luciendo el color oficial del 2017: Greenery. Según Pantone, una compañía líder en todo lo relacionado con colores, el Greenery es un verde-amarillo fresco que simboliza nuevos inicios.

Hoy me gustaría mostrarles las tres formas más sencillas de lucir este color en el 2017 para que no tengan excusas de no lucir este bello tono de verde.

Greenery + Blanco:

Para lograr un look ultra fresco de verano, yo recomiendo combinar greenery con blanco. Lo mejor de esta combinación es que te permite añadir otro color brillante a tu look a través de tus accesorios (como azul o rosado, por ejemplo). También puedes añadir accesorios dorados o beige para darle un toque más elegante.





Greenery + Negro:

Otra buena opción es combinar greenery con negro para lograr un look más sensual y provocativo. También recomiendo usar telas con texturas en tu look, como encaje o satín, para añadir interés. No olvides añadir un peinado trenzado para darle ese toque de verano.





Greenery + Verde:

Para los amantes de los colores vibrantes (como yo!), los invito a probar con un look monocromático combinando diferentes tonalidades de verde! Esto resaltará muchísimo más las notas frescas del color greenery usando como inspiración todos los tonos de verde que se pueden encontrar en bosques.





¡Y allí lo tienen chicos! Los invito a que se sumen a la tendencia de lucir el color Greenery y empiecen su año de la forma más "fashion" y chic posible. ¡Hasta la próxima! ;)