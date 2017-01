Moda inspirada por "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"

635x357 Marie se inspira en "Fantastic Beasts and Where to Find Them", el nuevo filme de J.K. Rowling..

¡Hola, chicos!! No es ningún secreto que tengo dos obsesiones grandes en mi vida (ok, varios en realidad! Hehe) Disney, y el mundo de Harry Potter. He compartido varios posts de Disney con ustedes, pero siento que han sido escasos mis artículos referentes al mágico mundo de J.K. Rowling y cómo pueden inspirar moda y proyectos DIY.

Con eso en mente, hoy me gustaría compartir con ustedes looks inspirados en los dos personajes más importantes de la nueva película de la serie de Harry Potter: Fantastic Beasts and Where to Find Them!!

Para todos los fans de J.K. Rowling (como yo), fue una experiencia maravillosa poder volver a visitar el mundo mágico creado por la escritora; en esta ocasión siguiendo la historia de Newt Scamander y su maletín lleno de animales mágicos.

Para traer un poco de esa magia a sus vidas diarias, aquí les muestro dos outfits inspirados por Newt y por Tina que fácilmente pueden usar sin lucir disfrazados.

Newt Scamander





Para recrear el look de Newt, solamente necesitan una camisa amarillo mostaza, un pantalón chocolate, y un blazer o chaqueta azul. No olviden añadir también un maletín donde puedan esconder todos sus animales mágicos! (o sus papeles para ir a trabajar, jaja).

Tina Goldstein





Lo que me gusta del look de Tina es que es muy fácil de recrear en casa y sería perfecto para ir a trabajar. Empieza con una camisa blanca y unos pantalones de vestir negros clásicos. Luego añade un blazer o chaqueta gris y unos botines o tacones negros y... ¡listos! Puntos extra si logras añadir un sombrero retro a tu look ;)

¡Y allí lo tienen chicos! Dos looks perfectos para hacer homenaje a los personajes de la nueva película de la serie de Harry Potter y añadirle un toque de magia a tus días ordinarios. Cuéntenme cuál fue su animal mágico favorito de la película en los comentarios de abajo. ¡Ciao, amigos! ;)