Trend Alert: Hologramas

¡Hola, chic@s!! Una de las tendencias que está causando más impacto en el mundo de la moda son las piezas holográficas inspiradas en los 90's. Además de hacernos sentir super nostálgicos, piezas holográficas le dan un toque de fantasía a nuestros outfits sencillos.

Hoy les voy a mostrar las 3 formas más trendy de lucir hologramas!

Jackets:

Sin duda, la pieza que más caracteriza esta tendencia son los jackets deportivos en telas holográficas transparentes. Como esta pieza es tan llamativa, yo recomiendo combinarlo con un t-shirt blanco sencillo, jeans, y zapatillas blancas para el fin de semana. Si quieres lucirlo más "avant-garde", combínalo con un enterizo negro, un choker plateado, y tacones!





Zapatos y Carteras:

Si quieres empezar a usar la tendencia de una forma más sutil, recomiendo accesorios como zapatos y carteras. Ahorita se pueden encontrar un montón de diseños desde tacones de dos tiras plásticas holográficas como zapatillas casuales metálicas, así que tiene de donde escoger a su gusto! Lo bueno de estos zapatos es que son lo suficientemente neutrales para combinar con cualquier outfit, pero lo suficientemente llamativos para añadir brillo a tu look.





Lipsticks:

No fue hasta poco que me enteré de que existen lipsticks holográficos, y ahora estoy obsesionada! El secreto para lucirlos sin parecer un robot es combinarlo con maquillajes ultra naturales y sencillos. Es decir, dejen a un lado las sombras fuertes o llamativas, y opta mejor por un look suave, romántico y con mucho rímel en las pestañas.





Y allí lo tienen chicos! Saquen esa niña de las 90's que tienen en sus interiores y luzcan la tendencia holográfica usando los tips que les compartí en el día de hoy! Compartan sus outfits usando @MarieMcGrathPTY y @Telemetro , nos encantaría verlos! Hasta la próxima, amores :)