Tutorial de maquillaje veraniego

635x357 Es momento de poner en práctica un maquillaje veraniego. Foto/The Joy of Fashion.

¡Hola, chicas!! Ya estamos en pleno verano y eso significa que es hora de inyectar COLOR a sus looks diarios, incluyendo sus maquillajes!! Por eso hoy, estoy super emocionada de compartir con ustedes este tutorial de maquillaje aqua y rosado. Lo que más me gusta de este look es que es fácil de recrear en casa y los colores lucen frescos y vibrantes.

Ok, empecemos con el tutorial, ¿les parece? Es mucho más sencillo de lo que piensan...





Piel:

Cuando se trata de maquillaje, básicamente sigo los mismos pasos. Empiezo aplicando base sobre todo mi rostro usando una esponja mediana. Me gusta mucho usar el BB Cream de Maybelline en "Light" como si fuera base para un look ligero de día (además tiene protección spf). Luego uso mi corrector Revlon en "Light/Pale" para aclarar la piel debajo de mis ojos y para cubrir cualquier acné que tenga en el momento.





¡Ahora es momento de los polvos! Yo aplico el polvo TLC de Almay en "200 Light" con una brocha grande sobre todo mi rostro. Luego aplico el bronceador Mac "Worldly Wealth" debajo de mis mejillas (hagan carita de pez para localizarlo) y en las sienes de mi rostro. Siguiente aplico el blush de Mac "Pinch o Peach" en mis mentones. Termino añadiendo un poco de highlighter de Revlon en "020 Rose Glow" en la parte de arriba de mis mentones y en mi frente para darle un poco de brillo.

Espero que la foto de arriba les sirva de guía para aplicar cada polvo en el lugar correcto. De abajo hacia arriba, se aplicaría bronzer, blush, y luego el highlighter.





Ojos:

Quise mantener el enfoque en el delineador aqua, así que mantuve las sombras bastante sencillas usando la paleta "Country Woods" de CoverGirl. Apliqué la sombra más clara en el lagrimal de mi ojo y en el arco debajo de mi ceja. Luego apliqué la sombra mediana en mi párpado y en el pliegue de mi ojo. Siguiente apliqué la sombra más oscura en la esquina exterior de mi ojo. Terminé delineando mis ojos con el lápiz "Sea Green" de L'Oreal. No olvides añadir también la máscara "Grandiose" de Lancome para alargar tus pestañas.





Labios:

Este look no estaría completo sin labios brillante. Utilicé el delineador Mac "Silly" y luego apliqué el labial líquido "510 HD Tourmaline" de Revlon. ¡Voilá!

¡Espero que todos hayan disfrutado de este tutorial divertido de maquillaje! Si tienen alguna sugerencia de qué maquillaje les gustaría que hiciera un tutorial en el futuro, avísenme en los comentarios de abajo. Asegúrense también de compartir su versión de este maquillaje usando el hashtag #TheJoyOfFashionBlog. ¡Ciao, amigos!