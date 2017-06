La forma moderna de lucir el estampado animal

¡Hola chic@s!! Uno de mis lectores me hizo una consulta interesante: ¿hoy en día todavía está de moda lucir estampados de animales?! Les cuento que sí se puede lucir este estampado tan tradicional, pero definitivamente tenemos que darle un giro moderno para seguir las últimas tendencias. Y la mejor forma de hacerlo es... combinando estampados!

Así es chicos, la forma más "in" de lucir estampados de animales esta temporada es combinándolos con más estampados en un solo look. Si eres más clásica, recomiendo lucirlos con estampados geométricos como lunares y rayas. Asegúrate de que ambos estampados estén en colores neutrales para lograr un look sobrio y elegante.





Otra buena opción es combinar varios estampados de animales en un solo outfit. Aquí el secreto es tener un estampado grande predominante, y luego solo añades un accesorio de otro estampado animal como en tus zapatos, correa o cartera. Recomiendo agregar también accesorios pequeños y sencillos para darle un toque de brillo a tu outfit.





Si combinar estampados te da terror, no te preocupes que existe una solución! Un look que nunca pasa de moda es combinar 1 pieza de estampado de animal con un outfit completo en colores neutrales como blanco, denim, y negro. Por ejemplo, puedes lucir una chaqueta de leopardo con un top blanco y tus jeans favoritos. Así como puedes combinar un pantalón o falda de estampado animal con un top negro básico. Esta opción es particularmente apropiada para crear outfits profesionales que lucen excepcionales en el trabajo.





Ya lo saben chicos, ¡los estampados de animales están para quedarse! Dale nueva vida a esas piezas que has tenido en tu closet por años combinándolos de una forma más creativa y moderna. Más que seguir tendencias, lo importante es crear looks que representen tu estilo único personal. ¡Hasta la próxima amig@s!