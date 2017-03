Las 4 piezas esenciales para tus looks de verano

635x357 Hay piezas que no pueden faltar en tu clóset durante esta temporada. Foto/The Joy of Fashion.

¡¡Hola, chicos!! El verano está aquí, ¿quién más está súper emocionado? Yo todavía no he decidido si me voy de viaje o si me quedo en tierra. De cualquiera manera, me pareció buena idea compartir con ustedes las 4 piezas que me parecen absolutamente esenciales para mis outfits para estar práctica sin perder mi estilo personal.

1. Zapatillas con Estilo:

Claro está que nadie va a estar usando tacones o algo por el estilo, pero eso no quiere decir que no puedan usar zapatos chic! En vez de usar unas zapatillas sencillas blancas tipo "gym" (que igual se ensucian demasiado rápidas), yo recomiendo usar zapatillas con colores vibrantes y festivos como rojo, rosado neón, o naranja. Eso le dará un toque de color llamativo a tus looks sencillos.





2. Shorts de Denim:

Otra pieza que no puede faltar son unos shorts de denim cómodos y prácticos. Para darle un toque de estilo, yo recomiendo escoger unos que tengan el "distressed denim", que tienen detalles deshilachadas y rotas porque ahorita están muy de moda. Combínalos con un top sencillo blanco que te cubre los hombros para evitar quemaduras.





3. Gorras Divertidas:

Uno de los accesorios más populares son las gorras, ya que nos protegen de los rayos UV durante todo el día. Si vas a lucir gorra, ¿por qué no probar con una divertida y diferente? Ahorita se pueden ver muchas gorras con parches, colores vibrantes, y hasta cómicas populares. Escoge la que más va con tu estilo personal y seguro lucirás excelente mientras te cuidas del sol.





4. Bralettes sexies:

La última pieza que me gustaría recomendar son los TAN populares bralettes negros que se ven en todas las tiendas ahorita mismo. En vez de vestido de baño, por qué no pruebas luciendo un bralette que tenga un diseño bastante interesante en el pecho para que se luzca por debajo de un t-shirt sencillo con cuello V. Esto le dará un toque ultra sexy a tu look sin perder la comodidad.





¡Ahora sí, a vivir ese verano con todo, amigos! Cuéntenme en mis redes sociales @thejoyoffashionblog o en los comentarios de abajo adónde planean celebrar estos carnavales!! Hasta la próxima!